سامي الجابر لم يعد وحيدًا .. أسطورتا الاتحاد والشباب يهاجمان إنزاجي: الهلال فقد شخصيته!

في الوقت الذي يواجه فيه سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ورئيسه السابق، هجومًا كبيرًا بسبب انتقاده للمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، خرجت أصوات أخرى لتؤكد أن الفريق الأول لكرة القدم، ليس على ما يُرام مع المدرب الإيطالي، رغم النتائج الجيدة التي يحققها في الآونة الأخيرة.

الهلال عاد من كأس العالم للأندية 2025، وتأهل تاريخي إلى ربع النهائي، ببداية متذبذبة لموسم 2025-2026، في دوري روشن السعودي، بين التعادل مع القادسية (2-2)، وعودة الأهلي أمامه من التأخر بثلاثية نظيفة للتعادل (3-3).

ورغم ذلك، إلا أن الهلال صحّح مساره مع إنزاجي، وحقق الفوز في آخر 7 مباريات، منها آخر أربع جولات في دوري روشن.