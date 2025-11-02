Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

سامي الجابر لم يعد وحيدًا .. أسطورتا الاتحاد والشباب يهاجمان إنزاجي: الهلال فقد شخصيته!

"كم بطولة دوري فاز بها الهلال في آخر 5 سنوات؟"

في الوقت الذي يواجه فيه سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال ورئيسه السابق، هجومًا كبيرًا بسبب انتقاده للمدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، خرجت أصوات أخرى لتؤكد أن الفريق الأول لكرة القدم، ليس على ما يُرام مع المدرب الإيطالي، رغم النتائج الجيدة التي يحققها في الآونة الأخيرة.

الهلال عاد من كأس العالم للأندية 2025، وتأهل تاريخي إلى ربع النهائي، ببداية متذبذبة لموسم 2025-2026، في دوري روشن السعودي، بين التعادل مع القادسية (2-2)، وعودة الأهلي أمامه من التأخر بثلاثية نظيفة للتعادل (3-3).

ورغم ذلك، إلا أن الهلال صحّح مساره مع إنزاجي، وحقق الفوز في آخر 7 مباريات، منها آخر أربع جولات في دوري روشن.

  • Sami Al jaber Simone Inzaghi Hilal Ahlisocial gfx/ Getty Images

    سامي الجابر يفتح النار على إنزاجي

    النتائج التي يحققها الهلال مع إنزاجي، لم تشفع في هجوم سامي الجابر "العنيف" ضد المدرب الإيطالي، واصفًا الفريق بأنه يعاني من فوضى فنية.

    وعلّق الجابر بشكل ساخر على كثرة التبديلات الدفاعية في مواجهة الشباب، في سابع جولات دوري روشن، قائلًا إنه كان ينتظر مشاركة المرحوم عبد الله الشريدة في اللقاء.

    ورغم أن انتقادات سامي الجابر جاءت من منطلق الاعتراض على "النظام الإيطالي"، والاعتماد على سياسة الدفاع والمرتدًات الهجومية، إلا أنها أيضًا عرضت أسطورة الهلال، لانتقادات عنيفة، وسط تشكيك بأن هجوم الجابر يحمل أبعادًا أخرى خارج حدود الملعب.

    اقرأ أيضًا: رحيل الأساطير وأزمة الملايين الضائعة .. أسباب تورط سامي الجابر في هجومه ضد إنزاجي والدليل مدرب النصر!

    • إعلان
  • Al Ittihad v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال فقد شخصيته مع إنزاجي

    وفي هذا السياق، أقرً أحمد عطيف، نجم الشباب السابق، بأنه الهلال "فقد شخصيته" مع سيموني إنزاجي، بالنظر إلى مباريات الفريق، مستبعدًا مباراة الاتفاق التي كانت بمثابة "استثناء".

    وقال عطيف، عبر برنامج "دورينا غير"، إن أغلب الاختبارات التي خاضها الهلال - حتى الآن - لم تكن كبيرة، مضيفًا أن الأهلي عادل النتيجة أمام الهلال خلال 10 دقائق، كما كان الراقي أفضل في الشوط الأول.

    وأضاف عطيف، الذي مثّل الشباب في الفترة بين 2001 و2018، أنه فيما عدا مباراة الاتفاق، التي فاز فيها الهلال بخماسية نظيفة، فإن أغلب مباريات الزعيم يكون الاستحواذ فيها 50-50، ولا يسيطر فيها الفريق، حتى لو على أرضه.

    وعلّق عطيف على ديربي الشباب، الذي انتهى بفوز الهلال بهدف دون مقابل، متسائلًا "أن تلعب على أرضك ومتقدمًا بهدف، وطرد واحد يجعل الفريق ينهار بهذه الطريقة؟"، كما أضاف أن الشباب في أقل ظروفه كان يستطيع التعادل مع الأزرق.

  • Al Ettifaq v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الهلال لا يبحث عن الجمالية

    واتفق محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، بدوره مع ما قاله أحمد عطيف، مضيفًا أن الهلال لم يعد يبحث عن جمالية الأداء.

    وأضاف نور أن الهلال صار يعتمد على اللعب المباشر على باب الخصم، متحدثًا عن سالم الدوسري الذي بات يستلم الكرة من منتصف الملعب، ويذهب إلى منطقة الـ18، كما تساءل "كم بطولة دوري حققها الهلال في آخر 5 سنوات؟".

    وبالحديث أيضًا عن لقاء الشباب، قال نور إن الليث كان سيصبح موقفه مختلفًا، إذا ما شارك كاراسكو وعبد الرزاق حمد الله أمام الهلال، علمًا بأن كاراسكو خاض المواجهة، إلا أنه شارك بديلًا في الدقيقة 60.

    وكان إيمانول ألجواسيل، مدرب الشباب، قد فسًر مشاركة كاراسكو بديلًا في آخر نصف ساعة، بأن قائد الفريق كان يعاني من الإنفلونزا قبل المواجهة.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport

    ما قاله سيموني إنزاجي

    وكان سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، قد أشاد بالنتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة، كاشفًا عن السبب وراء الفوز الضعيف على الشباب، رغم السيطرة على مجريات اللعب.

    وقال إنزاجي، إن فريقه قدم مباراة جيدة جدًا، ضد منافس كان متكتلًا دفاعيًا، مضيفًا أنه كان يهدف لتسجيل المزيد من الأهداف، ولكن بسبب الطرد (الذي ناله المدافع خاليدو كوليبالي)، اضطر لتغيير طريقة اللعب.

    وأضاف إنزاجي إنه منزعج فقط من الغيابات والإصابات، لأن هدفه هو تحقيق الفوز بكل مباراة، مضيفًا أن طريقة لعبه تختلف حسب ظروف كل مباراة، ووفق مجريات اللقاء، يمكن تسجيل أهداف كثيرة، كما حدث في مباراة الاتفاق، التي انتصر فيها الهلال بخماسية في دوري روشن.

    واستبشر إنزاجي بوصول الهلال للمستوى الذي يريده، وظهر ذلك في عدة مباريات، بعدما حقق 10 انتصارات وتعادلين في 12 مباراة، ليسير على الطريق الصحيح، مؤكدًا أنه مع اكتمال الصفوف بعودة الغيابات، فإن الفريق سيستعيد نسخته التي ظهر عليها في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حينما بلغ الدور ربع النهائي.

    ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب دوري روشن السعودي، بعد مرور سبع جولات، برصيد 17 نقطة، مبتعدًا عن النصر "المتصدر" بفارق أربع نقاط، فيما تأهلت كتيبة إنزاجي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لتضرب موعدًا مع الفتح في 29 نوفمبر.

    في المقابل، حافظ الهلال على العلامة الكاملة مع مرور أولى ثلاث جولات من دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه على الدحيل القطري (2-1) وناساف الأوزبكي (3-2) والسد القطري (3-1)، ليتربع في صدارة مجموعة الغرب بـ9 نقاط.

كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفتح crest
الفتح
الفتح