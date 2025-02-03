"البليهي يتراجع عن موقفه وسالم الدوسري يرفض ولكن!" .. تطورات تجديد عقد ثنائي الهلال

الهدف تجديد عقود اللاعبين الآن بعد إغلاق الميركاتو..

بعد إغلاق الميركاتو الشتوي "يناير 2025"، بدأ مسؤولو نادي الهلال في تكثيف مفاوضاتهم؛ من أجل تجديد عقود أبرز نجوم الفريق الأول لكرة القدم.

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على رأس هؤلاء النجوم؛ قلب الدفاع المخضرم علي البليهي، وزميله سالم الدوسري، جناح الفريق الأول؛ حيث تنتهي عقود هذا الثنائي، في 30 يونيو من عام 2025.

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وتضاربت الأنباء في الأيام القليلة الماضية، بشأن مستقبل البليهي وسالم؛ ما بين الاتفاق معهما على التجديد، أو وجود خلافات في الأمور المالية ومدة العقد.

ويترقب أكثر من نادٍ، مصير مفاوضات الإدارة الهلالية مع هذا الثنائي؛ لبحث إمكانية تقديم عروض رسمية إليهما، وضمهما بداية من الموسم الرياضي القادم 2025-2026.