ضربة مزدوجة للهلال .. إصابة قديمة "مزعجة" تداهم سالم الدوسري من جديد وغياب روبن نيفيش ضد الخلود

وفي هذا السياق.. أعلن نادي الهلال مساء اليوم الثلاثاء، تعرض النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم؛ للإصابة.

وأوضح الهلال في بيانٍ رسمي، أن إصابة نيفيش البالغ من العمر 28 سنة؛ جاءت على مستوى "العضلة الأمامية".

وأكد الزعيم الهلالي على غياب نجمه البرتغالي، عن مواجهة الخلود مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.