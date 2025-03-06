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Al Hilal - Moteb Al Harbi - Al Nassrsocial gfx/ Getty Images
أحمد فرهود

"مقلب الهلال في رئيس الشباب الداهية!" .. صفقة متعب الحربي تجلب سخرية نصراوية ضد محمد المنجم بـ"أكبر نكتة"

النصرالهلالالشبابدوري روشن السعودي

رئيس الشباب يعيش أيامًا صعبة للغاية..

فتح محمد المنجم، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أبواب من السخرية على نفسه، في الساعات القليلة الماضية.

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المنجم أعلن تنازله عن 7 ملايين ريال سعودي، من قيمة صفقة انتقال متعب الحربي خلال الميركاتو الصيفي الماضي، من الشباب إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

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هذا التنازل المفاجئ؛ جاء مقابل تقديم الزعيم الهلالي موعد سداد "الدفعة الثانية" من قيمة صفقة الحربي؛ بسبب حاجة الشباب إلى المال، لسداد رواتب نجوم الفريق الأول، الذين امتنعوا عن التدريبات.