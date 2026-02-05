Goal.com
"التسجيل معلق وصفقة هيرنانديز ليست دليلًا" .. رينان لودي يتسلح بـ"أجانب" الهلال لتوريطه أمام الفيفا!

تطورات جديدة في قضية الهلال ورينان لودي..

لا تزال قضية رينان لودي مع الهلال، تأخذ أبعادًا جديدة، في ظل الشكاوى المتبادلة بين الطرفين، على خلفية فسخ الظهير البرازيلي لعقده من طرف واحد، قبل انتقاله إلى أتلتيكو مينيرو.

وقرر رينان لودي، في سبتمبر 2025، فسخ عقده مع الهلال، بسبب استبعاده من القائمة المحلية للفريق، والاكتفاء بمشاركته في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأكد مدير التواصل بالهلال، هشام الكثيري، أن الإدارة الهلالية لن تتردد في اتخاذ جميع الخطوات النظامية من أجل حفظ حقوقه، فيما نشر رينان لودي، بيانًا رسميًا، لتبرير فسخ عقده، مبديًا اعتراضه على الاكتفاء بالمشاركة القارية، كما طلب استشارة قانونية، أبلغته بأنه لا يمكن حرمانه من مهنته.

وعلى إثر ذلك، فإن الطرفين، تقدما بشكوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حيث طالب رينان لودي بقيمة المدة المتبقية من عقده مع الهلال، بداعي فسخ العقد لسبب مشروع، فيما رد الهلال بعدم مشروعية إنهاء عقده، مطالبًا بتعويض مالي عن رحيله "المفاجئ".

  • تطورات القضية .. 4 جولات

    وفي هذا السياق، كشف المستشار القانوني أحمد الشيخي، عبر برنامج "نادينا"، عن تفاصيل التطورات الجديدة التي تتعلق بقضية الهلال ورينان لودي.

    وأوضح الشيخي أن مسار القضية اشتمل على "4" جولات، بين شكوى الهلال، وتوضيح رينان لودي، ومن ثم رد الطرفين على تعقيبهما، حيث كانت الخطوة الأخيرة عند رد البرازيلي قبل أسبوع.

  • ماذا قال الهلال في الجولة الثالثة؟

    وبحسب ما ذكره الشيخي، فإن توضيح الهلال، اشتمل على عدة نقاط، في رده على فسخ رينان لودي لعقده من طرف واحد، بداعي استبعاده من المشاركة المحلية..

    * ليس صحيحًا أن لودي كان خارج حسابات الهلال، حيث خاض كل مباريات الفريق في موسم 2024-2025، كما شارك في بطولة كأس العالم للأندية، كما خاض المعسكر الإعدادي وشارك في التدريبات، وتم تسجيله في البطولة الآسيوية.

    * لودي كان مسجلًا لدى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولكنه لم يكن مسجلًا في رابطة دوري المحترفين، لأن حالة التسجيل كانت معلقة، وخارج إرادة الهلال، كما أن النادي عقد ثلاثة اجتماعات مع اللاعب وممثليه، وتم إفادته بأنه بمجرد حل تلك الأزمة التقنية، سيتم تسجيله فورًا.

    * الهلال أخطر لودي وممثليه فيما يتعلق بالمشكلة التقنية، وسيتم تسجيله مباشرة فور حل الأزمة، الأمر الذي لم يستدعِ الرد على الإخطارات التي أرسلها اللاعب ولم يرد عليها الهلال، والتي تتعلق بمنحه مهلة لمدة 14 يومًا، وإلا سيتم فسخ عقده.

    * التعاقد مع تيو هيرنانديز (في الميركاتو الصيفي)، لا يعطي دليلًا قطعيًا برغبة الهلال في الاستغناء عن لودي؛ لأن المدير الفني سيموني إنزاجي، يحتاج لأكثر من لاعب، يعتمد على قدمه اليسرى، واستشهد بمباريات شارك فيها اللاعبان متعب الحربي وتيو هيرنانديز معًا.

    * لودي كان يعرف بأنه سيصير جزءًا رئيسًا في تشكيل الهلال بكل المسابقات، ولكنه طلب فسخ عقده بطريقة غير مشروعة، وعليه يطلب النادي بتعويض مالي بما يعادل 154 مليون ريال سعودي.

  • كيف رد لودي في الجولة الرابعة؟

    في المقابل، رد رينان لودي على إفادة الهلال، في الجولة الرابعة، قبل أسبوع، بناءً على عدة نقاط، جاءت على النحو التالي..

    * الهلال لم يثبت كيف كان سيسجل اللاعب، مستشهدًا بأنظمة الدوري التي تسمح فقط بقيد "8" ثماني لاعبين فوق السن، وذكرهم جميعًا.

    * لودي وممثلوه أعطوا الهلال الفرصة، وأقاموا الحجة بإخطارات بمهلة كافية، والنادي لم يرد عليها من الأساس.

    * اللاعب وممثلوه بلغوا الهلال بفسخ العقد، بعدما بدأ الدوري وهو (رينان) خارج القائمة، وبشأن كأس الملك، فلا يمكن مشاركته، لأن الأنظمة المحلية تمنع ذلك، والدوري يمثل نسبة 70% من مجموع المسابقات، كما أنه ليس هناك بند في عقد لودي، يسمح للهلال بعدم مشاركته في نسبة الـ70%.

    * الهلال لم يقدم أي دليل أمام الفيفا، سابق أو حالي، على وجود مشكلة تقنية، وكيف كان سيقوم بحلها، والتفسير الوحيد لهذه المشكلة، هو اجتياز الحد الأقصى للاعبين الأجانب، وهناك آخرون لن يتم قيدهم في القائمة، وبالتالي، من الطبيعي أن تكون حالة التسجيل لديهم معلقة، مستشهدًا أيضًا بماركوس ليوناردو.

    * المدرب والإداريون أخطروا اللاعب ووكيله بأنه لن يلعب إلا في البطولة الآسيوية.

    * الهلال لم يقدم أي دليل يثبت أنهم بالفعل اجتمعوا مع اللاعب وممثليه، وأنهم سيقومون بإخطار اللاعب، إلا بشهادة شاهد يعمل في الهلال، وهو أمر غير مقبول.

    * بناءً على تعميم الرابطة، كان يسمح للأندية بتغيير قوائمها قبل "21" سبتمبر، ورد اللاعب بأن الهلال لم يقدم أي دليل يثبت بأنه أضاف هذا التعميم للاعب قبل أن يفسخ عقده، سواءً خلال رسالة بريد إليكتروني أو اجتماع مسبق.

    وبناءً على ذلك، طالب رينان لودي بتعويض يعادل 50 مليون ريال سعودي، قيمة المدة المتبقية من عقده.

    مسيرة لودي مع الهلال

    وبعد بداية أثارت اللغط حول أدائه مع الهلال، كان الظهير البرازيلي في أوج تألقه خلال الموسم الماضي 2024-2025، ما جعله عنصرًا أساسيًا في كتيبة الهلال، قبل التعاقد رسميًا مع الفرنسي تيو هيرنانديز من ميلان.

    وخلال عام ونصف في قلعة الهلال، شارك رينان لودي في 56 مباراة رسمية بجميع البطولات، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 11 تمريرة حاسمة، كما توج مع الزعيم بأربع بطولات، بين دوري روشن، كأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولتين في كأس السوبر السعودي، بجانب وصوله إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025.

