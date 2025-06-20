بعد سقوط بطل أوروبا .. تقليل نصراوي من تعادل الهلال مع "رديف" ريال مدريد

واحدة من كبرى مفاجآت مونديال الأندية قد تحققت..

فجّر فريق الكرة بنادي بوتافوجو البرازيلي، واحدة من كبرى المفاجآت في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بالفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي، بهدف دون مقابل، في مواجهة جمعت بين بطلي أوروبا وأمريكا الجنوبية، خلال منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وحافظ بوتافوجو على مسيرته خالية من الهزائم، ليتربع في صدارة المجموعة الثانية، بـ6 نقاط، فيما جاء باريس سان جيرمان في الوصافة بـ3 نقاط، متقاسمًا إياها مع أتلتيكو مدريد الإسباني "الثالث".

هذا الفوز دفع أحد الأصوات النصراوية، للمطالبة بعدم المبالغة في نتيجة مباراة الهلال وريال مدريد، في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة، رغم الأداء الكبير الذي قدمه "الزعيم" السعودي.