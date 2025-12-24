ضربة لمخطط الهلال .. ريال مدريد يريد التعاقد مع روبن نيفيش بشرط وحيد

في مفاجأة من العيار الثقيل.. وضع العملاق الإسباني ريال مدريد، التعاقد مع النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان فريق الهلال الأول لكرة القدم، ضمن حساباته.

نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الهلال حتى 30 يونيو 2026؛ حيث يرفض التجديد لسنواتٍ أخرى، حتى الآن.

رفض النجم البرتغالي للتجديد؛ يأتي بسبب رغبته في العودة إلى الملاعب الأوروبية، والتتويج بالألقاب هُناك.