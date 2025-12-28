بطلها نصراوي .. مفاجأة مرعبة للهلال بشأن مستقبل روبن نيفيش!

يشكل مستقبل البرتغالي روبن نيفيش صداعًا حقيقيًا لإدارة نادي الهلال في الوقت الراهن، إذ يقترب عقده من نهايته مع حلول الصيف المقبل دون أن يتم التوصل لاتفاق حول التجديد، رغم العرض الرسمي الذي قدمته الإدارة للاعب منذ أسابيع.
وبينما كانت كل التوقعات تشير إلى خيارين لا ثالث لهما، تمديد الإقامة في الرياض أو العودة إلى القارة الأوروبية، جاءت تصريحات نصراوية مفاجئة لتقلب الموازين وتفتح باب التكهنات على مصراعيه حول مستقبل نجم الوسط البرتغالي، في تطور وصفه البعض بأنه الرسالة الأكثر رعبًا لجماهير الهلال حتى الآن.