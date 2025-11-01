"لم نستغرب عرض الهلال" .. رئيس الخليج يكشف حقيقة طلب 100 مليون لرحيل هوساوي إلى الزعيم!

بدأ نادي الهلال موسمه الرياضي 2025-2026 بأداء متباين في بداياته تحت قيادة المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، الذي احتاج لبعض الوقت لتطبيق أسلوبه التكتيكي الجديد، قبل أن ينجح في إعادة الفريق إلى مستوياته المعهودة ويقوده لتحقيق نتائج قوية محليًا وقاريًا.

ففي دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الهلال أول ست جولات محققًا أربعة انتصارات وتعادلين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب رغم الانتقادات التي طالت الأداء في بعض المباريات بسبب غياب الانسجام الكامل بين العناصر الجديدة والقديمة.

أما على الصعيد القاري، فقد أظهر الهلال وجهه الحقيقي في بطولة النخبة الآسيوية، حيث حقق ثلاثة انتصارات متتالية في دور المجموعات، مؤكدًا رغبته القوية في استعادة اللقب الآسيوي الذي غاب عنه في المواسم الأخيرة.

وفي كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الزعيم نتائجه الإيجابية بعدما تخطى الأخدود بهدف نظيف في دور الـ16، ليبلغ ربع النهائي بثقة ويواصل مسيرته نحو منصة التتويج.

اللافت أن هذا التذبذب النسبي في بداية الموسم جاء بعد العروض التاريخية التي قدمها الهلال في كأس العالم للأندية 2025، وهي أول محطة رسمية لإنزاجي مع الفريق، حيث خطف الأنظار بتحقيق تعادل مثير أمام ريال مدريد وفوز كبير على مانشستر سيتي، ليصل إلى ربع النهائي في إنجاز استثنائي نال إشادة الجماهير والنقاد.

إحصائيًا، تعكس أرقام إنزاجي مع الهلال فريقًا متماسكًا يسير بثبات نحو القمة، إذ خاض حتى الآن 17 مباراة في جميع البطولات، حقق خلالها:

12 فوزًا

4 تعادلات

خسارة واحدة فقط

سجّل 36 هدفًا

استقبل 16 هدفًا