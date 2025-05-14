"دونالد ترامب يريده في مونديال الأندية ومحادثات الهلال تعود!" .. مفاجآت جديدة عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع النصر

الإثارة تزداد يوميًا بشأن مستقبل رونالدو..

أغلب التقارير المحلية والعالمية أكدت في الأيام القليلة الماضية، أن الأسطورة كريستيانو رونالدو "عطل" توقيع عقوده الجديدة، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

رونالدو البالغ من العمر 40 سنة، "عطل" التوقيع على هذه العقود، بعد أن كان قد توصل إلى اتفاق شفهي مع الإدارة النصراوية على التجديد؛ وذلك حتى التعاقد مع صفقات كبيرة أولًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يرغب الأسطورة البرتغالية الذي ينتهي عقده مع النصر في 30 يونيو القادم، أن يعيش "موسمًا صفريًا" جديدًا؛ بعد فشله في التتويج بأي لقب رسمي كبير، منذ انضمامه لقلعة العالمي في يناير 2023.

لكن.. ملف "مستقبل رونالدو" لم يغلق عند هذا الحد؛ حيث كشف الإعلامي الرياضي برونو أندرادي مساء اليوم الأربعاء، عن مفاجآت جديدة عبر صحيفة "maisfutebol".