فيديو | "الهلال يتفوق مع الأجنبي أيضًا" .. محمد الشيخ: من قاموا بتشويه الحكم السعودي أصبحوا يطالبون بعودته الآن!

خرج الناقد الرياضي محمد الشيخ، من أجل الدفاع عن الحكام السعوديين، بعد الحملات التي تم شنها ضدهم بحجة إهداء الدوري لفريق الهلال والانحياز لصالحه.

ملف التحكيم في دوري روشن السعودي أثار ضجة في الفترة الأخيرة، بسبب الأخطاء المستمرة والمؤثرة على مسار المباريات، رغم الاعتماد الواضح على الحكام الأجانب.

الشيخ تحدث عبر برنامج "أكشن مع وليد" للتأكيد على أن الهلال لا يزال متفوقًا على الصعيد المحلي بغض النظر عن جنسية الحكام الذين يديرون مباريات الفريق.