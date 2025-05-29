"الهلال سيبقى كبيرًا بنا ومن غيرنا!" .. كواليس خطاب محمد العويس لزملائه قبل الرحيل وطلبه الأخير

الهلال خسر قائدًا كبيرًا..

بعد 3 سنواتٍ ونصف بين جدران نادي الهلال.. ودع الحارس المخضرم محمد العويس، عملاق الرياض بشكلٍ رسمي؛ ليخوض تحدٍ جديد، مع فريق العلا.

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لكن.. قبل رحيله ترك العويس بصمة لا تُنسى، ببعض الكلمات الحماسية، داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

كلمات العويس جاءت قبل مباراة الهلال والقادسية، في السادس والعشرين من مايو 2025، ضمن منافسات الجولة 34 "الأخيرة" من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ والتي ظهرت كواليسها، مساء اليوم الخميس.