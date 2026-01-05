"أنت ذيب وهناك شيء في رأسك!" .. الأمير خالد بن طلال يوجه الاتهامات لسامي الجابر دفاعًا عن سيموني إنزاجي

هاجم الأمير خالد بن طلال؛ عضو شرف الهلال، سامي الجابر؛ أسطورة النادي، على خلفية انتقاداته المستمرة للمدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الإيطالي سيموني إنزاجي وطريقته في الإدارة الزعيم، مؤكدًا أنه يخطط لشيء ما لا علم له به.
ما القصة؟
الهلال كان قد تعاقد مع إنزاجي في أوائل يونيو 2025، خلفًا للمدرب المقال البرتغالي جورج جيسوس، لكنه يتعرض للانتقادات منذ ذلك الحين، حتى في أوقات الفوز.
إنزاجي بدأ مهمته مع الهلال من كأس العالم للأندية أمريكا 2025، حيث وصل به لدور ربع النهائي قبل الوداع على يد فلومينينسي البرازيلي، لكن في طريقه تعادل مع ريال مدريد (1-1)، وهزم مانشستر سيتي (4-3).
لكنه ترنح في بدايته بدوري روشن السعودي 2025-2026، حيث تعادل مرتين في أول ثلاث جولات أمام القادسية (2-2)، والأهلي (3-3) إلا أنه حتى في أوقات النصر كان الجابر يوجه سهام انتقاداته للمدرب الإيطالي.
وتأتي انتقادات سامي لإنزاجي بداعي اعتراضه على طريقة لعب الهلال بشكل عام بعيدًا عن النتائج، حيث يتهم الإيطالي بأنه طريقته الدفاعية لا تتناسب مع فريق بحجم الزعيم.
وبشكل عام، خاض الأزرق 25 مباراة في مختلف البطولات تحت قيادة المدير الفني السابق لإنتر، حقق الفوز في 20 منها، وتعادل في أربع، فيما خسر لقاء وحيد.
انتقادات خالد بن طلال للجابر
مسؤولو الهلال جميعًا ترفعوا عن الرد على سامي الجابر وانتقاداته المستمرة لإنزاجي، لكن الأمير خالد بن طلال؛ عضو شرف النادي، لم يجد حرجًا في اتهامه بالتخطيط لشيء ما، مؤكدًا معرفته التامة بتفكيره.
وقال ابن طلال في تصريحاته لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن": "أحب سامي، لكن هنا يسمح لي، لأنه ذئب، ولا أدري ما هو تفكيره وما هو سبب الهجوم على إنزاجي، هناك شيء في رأسه، أريد أن أعرفه، وإذا جلست معه سأعرف".
وأضاف: "أنا عشت مع سامي في لندن خلال فترته بوولفرهابتون، هو لا يهرول عبثًا، هناك شيء في رأسه، وأنا أريد أن أعرفه".
جدير بالذكر أن تصريحات ابن طلال جاءت ضمن الإعلان عن حلقة البرنامج، المقرر إذاعتها اليوم الإثنين، في تمام الساعة التاسعة مساءً - بتوقيت مكة المكرمة -.
تراجع سامي الجابر
بشكل عام، سامي الجابر لم يواصل هجومه على إنزاجي على طول الخط، إنما خرج في أواخر ديسمبر الماضي، موضحًا أن آراءه تحتمل الصواب والخطأ، مشددًا على أن ما يمر به الهلال من تراجع فني ليس ذنبه.
وقال وقتها في تصريحاته لبرنامج "نادينا": "خبرتي الطويلة تتيح لي فرصة طرح آرائي، قد أصيب وقد أخطئ، ليست المسألة شخصية بيني وبين إنزاجي".
الجابر تابع: "أنا أتحدث عن طريقة إنزاجي مع الهلال والتي بدأت في معسكر الإعداد للموسم الجديد، هذا الإعداد لم يكن يتناسب مع الهلال، وهذا ليس ذنب إنزاجي، ولا ذنب الهلال، لأن بطولة كأس العالم للأندية أتت في نهاية موسم، ومن هنا اللوم، لأن طريقة إنزاجي كانت صعبة جدًا على اللاعبين، خاصةً وأنهم قضوا عامين مع جورج جيسوس".
واختتم: "كنت أريد ألا نصل لمرحلة أنه لا أحد منح رأيًا صحيحًا عن الهلال، بغض النظر عن السير بخطوات ثابتة مع إنزاجي من عدمه، كنت أتحدث عن كوننا نلعب بأسلوب جديد على الهلال".
وماذا بعد بالنسبة للهلال وإنزاجي؟
سيموني إنزاجي قاد الهلال أمس الأحد، لاعتلاء صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026، بعد الفوز أمام ضمك بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الـ13.
هذا الانتصار رفع رصيد الزعيم للنقطة 32 في صدارة جدول الترتيب، متفوقًا بفارق نقطة وحيدة على النصر؛ صاحب المركز الثاني.
وقد استفاد الهلال من تعثر النصر في جولتين متتاليتين مؤخرًا، حيث تعادل في أواخر ديسمبر الماضي أمام الاتفاق (2-2) ضمن الجولة الـ12، ثم افتتح عام 2026 بالهزيمة أمام الأهلي (2-3)، ضمن الجولة الـ13، ليخسر خمس نقاط في جولتين، بعد سلسلة انتصارات استمرت عشر جولات متتالية.
ومن المقرر أن تلتقي كتيبة جورج جيسوس في المباراة المقبلة بالحزم في الثامن من يناير الجاري، ضمن الجولة الـ14، تليها مواجهة حسم صراع الصدارة، حيث ديربي الرياض أمام النصر في 12 من الشهر ذاته، ضمن الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي 2025-2026.