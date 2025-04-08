تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal Fans - Ali Al BulayhiGetty Image/ GOAL AR
أحمد فرهود

"نمت في مقر الهلال 3 أسابيع وهذه حقيقة خلافاتي مع تمبكتي!" .. البليهي يرد على مفاوضات الشباب ويحسم مستقبله رسميًا

علي البليهيالهلالحسان تمبكتيالشبابدوري روشن السعودي

ماذا قال علي البليهي؟!

خرج النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن صمته الطويل؛ بعد الانتقادات العنيفة التي يتعرض لها.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

البليهي البالغ من العمر 35 سنة، تألق لسنواتٍ عديدة بقميص نادي الهلال، الذي انضم إليه من فريق الفتح صيف 2017؛ قبل أن تختلف الأوضاع تمامًا، في الموسم الرياضي الحالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتعرض المدافع المخضرم لانتقادات عنيفة للغاية، من الجماهير الهلالية، في الموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بسبب التراجع الكبير للغاية في مستواه.

المباريات التالية