الهلال يعلن إصابة نجم جديد .. ويكشف عن قرار حاسم مع أليكساندر ميتروفيتش

أزمة الإصابات تتواصل في نادي الهلال..

لا يزال الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال يُعاني من "لعنة الإصابات"، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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الهلال خسر أكثر من لاعب في الموسم الحالي، على رأسهم المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش، بسبب الإصابات المختلفة؛ ما أثر على نتائج الفريق الأول لكرة القدم.

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نتائج الفريق الهلالي شهدت تراجعًا ملحوظًا مؤخرًا؛ وهو ما ظهر في الخسارة المدوية (1-4) ضد نادي الاتحاد، مساء يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.