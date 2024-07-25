قبل النخبة الآسيوية والمونديال الكبير .. الهلال ينتظر ترميم كوارث الدفاع وعودة نيمار "حل ومعضلة" في وقت واحد!

ماذا يحتاج الهلال لتدعيم مراكزه في الموسم الجديد؟

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لموسم لن نُبالغ لو قلنا إنه سيكون الأصعب في تاريخ الفريق، والذي سينافس على كافة البطولات الممكنة محليًا وعالميًا.

وتستهل كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، موسم 2024-2025، ببطولة كأس السوبر السعودي؛ حيث يواجه الأهلي في نصف النهائي في 13 أغسطس، ثم يتأهل الفائز للنهائي في 17 أغسطس، ليلاقي الفائز من النصر ضد التعاون، فيما يستعد الهلال للمشاركة في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى المستوى الدولي، يشارك الهلال في بطولتين تشهدان إطلاق نسخة جديدة لهما لأول مرة؛ وهما دوري أبطال آسيا للنخبة، وكأس العالم للأندية 2025، التي تستضيفها الولايات المتحدة في منتصف يونيو المُقبل، وشهد مشاركة 32 فريقًا للمرة الأولى.

ويحتاج الهلال للمشاركة بقائمة تضم 25 لاعبًا في 5 بطولات مختلفة، وذلك بعد قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقليص عدد قوائم أندية دوري روشن السعودي، مع السماح بتسجيل 10 محترفين أجانب في القائمة، شرط قيد لاعبَين اثنين من مواليد 2003 فما بعد.

ومن أجل ذلك، فقد قرر الهلال الاستغناء عن عدد من لاعبيه لتقليص القائمة، مثل سلمان الفرج وصالح الشهري ومتعب المفرج ومحمد جحفلي ومعاذ فقيهي وماتيوس بيريرا، ولكن الطامّة الكبرى تكمن في قرار لجنة الاستقطابات إلى الهلال والنصر، بأن الناديين استنفدا ميزانيتهما في سوق الانتقالات الحالية، ما يعني أن أي صفقة قادمة ستكون مسؤولية النادي دون أي تدخل من برنامج الاستقطاب.

المعضلة الأخرى تتمثل في حاجة الهلال لتدعيم صفوفه في عدة مراكز، فضلًا عن ضرورة الاستغناء عن أحد الأجانب التسعة في قائمة الأزرق، فضلًا عن عدم توصل النادي لاتفاق مع أي لاعب من مواليد 2003 فما بعد، علمًا بأن قائمة أجانب الفريق تضم (المغربي ياسين بونو، السنغالي كاليدو كوليبالي، الرباعي البرازيلي نيمار ورينان لودي وميشايل ومالكوم، البرتغالي روبن نيفيش، الثنائي الصربي ألكساندر ميتروفيتش وسيرجي سافيتش).

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول المراكز التي تحتاج للدعم في الهلال، خلال الموسم المُقبل..