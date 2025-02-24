"ستتم إقالته في هذا الموعد!" .. مهلة أخيرة من إدارة الهلال إلى جورج جيسوس

جورج جيسوس على "صفيحٍ ساخن" في الهلال..

يبدو أن "مستقبل" جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بات على المحك بالفعل؛ بعد الخسارة من الاتحاد.

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الهلال خسر (1-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، مساء يوم السبت الماضي، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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بهذه النتيجة.. أصبح الزعيم الهلالي "وصيف" دوري روشن السعودي، برصيد 48 نقطة؛ على بُعد 7 نقاط كاملة عن العميد الاتحادي، صاحب الصدارة.