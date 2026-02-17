عندما تصبح العاطفة أهم من الإنجازات!.. عداء الهلال يكفي جورج جيسوس لـ"تخليد اسمه" على منشآت النصر

في عالم كرة القدم، الخيط الفاصل بين الكراهية والتبجيل رفيع جدًا؛ لكن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس نجح في السير فوق هذا الخيط، ببراعة لم يسبقه إليها أحد.

البرتغالي العجوز لم يكن يومًا مجرد مدرب لغريم تقليدي، وهو عملاق الرياض الهلال؛ بل "بعبع" يخشاه النصراويون، ويصبون عليه جام غضبهم.

وأشرف جيسوس على تدريب الهلال، في ولايتين سابقتين؛ وذلك من يوليو 2018 إلى يناير 2019، ثم من صيف 2023 إلى مايو 2025.

وخلال هاتين الولايتين؛ كان لجيسوس الكثير من التصريحات التي استصغر فيها النصر، مع كثير من التصرفات المثيرة للجدل ضد لاعبي العالمي وأجهزته الفنية والإدارية.

لكن بعد ذلك حدث ما لم يكن في الحسبان أبدًا؛ جيسوس أصبح مدربًا للفريق النصراوي، بل و"معشوقًا" لكل من ينتمي لهذا الكيان الرياضي الكبير.

مظاهر عشق النصراويين لهذا المدير الفني البرتغالي؛ يُمكن رصدها في السطور القادمة، مع تحليل أسبابها..