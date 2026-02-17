Goal.com
أحمد فرهود

عندما تصبح العاطفة أهم من الإنجازات!.. عداء الهلال يكفي جورج جيسوس لـ"تخليد اسمه" على منشآت النصر

جيسوس دخل قلوب النصراويين سريعًا..

في عالم كرة القدم، الخيط الفاصل بين الكراهية والتبجيل رفيع جدًا؛ لكن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس نجح في السير فوق هذا الخيط، ببراعة لم يسبقه إليها أحد.

البرتغالي العجوز لم يكن يومًا مجرد مدرب لغريم تقليدي، وهو عملاق الرياض الهلال؛ بل "بعبع" يخشاه النصراويون، ويصبون عليه جام غضبهم.

وأشرف جيسوس على تدريب الهلال، في ولايتين سابقتين؛ وذلك من يوليو 2018 إلى يناير 2019، ثم من صيف 2023 إلى مايو 2025.

وخلال هاتين الولايتين؛ كان لجيسوس الكثير من التصريحات التي استصغر فيها النصر، مع كثير من التصرفات المثيرة للجدل ضد لاعبي العالمي وأجهزته الفنية والإدارية.

لكن بعد ذلك حدث ما لم يكن في الحسبان أبدًا؛ جيسوس أصبح مدربًا للفريق النصراوي، بل و"معشوقًا" لكل من ينتمي لهذا الكيان الرياضي الكبير.

مظاهر عشق النصراويين لهذا المدير الفني البرتغالي؛ يُمكن رصدها في السطور القادمة، مع تحليل أسبابها..

    النصر يستعد لـ"تخليد اسم" جورج جيسوس على منشآته!

    مؤخرًا.. افتتح العالمي مركز تدريب الفريق الأول لكرة القدم "دار النصر"؛ وذلك بجوار الملعب الرئيس، في جامعة الملك سعود.

    ويضم "دار النصر"؛ ملعبًا وصالة رياضية وقاعة مؤتمرات، إلى جانب العديد من المرافق الخدمية لدعم جاهزية اللاعبين.

    ووسط الاحتفالات بافتتاح "دار النصر"؛ فجّر الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، مفاجأة من العيار الثقيل.

    الصرامي قال في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن"، إنه كعضو في الجمعية العمومية للنصر، قدّم اقتراحًا مهمًا لتنفيذه؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: إطلاق اسم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ على ملعب "دار النصر".

    * ثانيًا: إطلاق اسم المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ على قاعة مؤتمرات "دار النصر".

    وشدد الصرامي على أن الأمر لم يعد مقترحًا؛ بل بدأ دراسة تنفيذه على أرض الواقع، بشكلٍ رسمي.

    وإذا كان أمر رونالدو مفهومًا، باعتباره أسطورة كروية خالدة في كرة القدم، بل ودخل تاريخ النصر من أوسع أبوابه، من خلال أرقامه الفردية؛ فإن مسألة إطلاق اسم جيسوس على قاعة المؤتمرات، قد تثير الكثير من الجدل.

    نعم.. جيسوس جاء إلى النصر قبل 7 أشهر فقط، وكان قبلها عدوًا للجماهير؛ كما أنه لم يحقق أي إنجاز مع العالمي - حتى الآن -، بل خسر نهائي السوبر السعودي وودع كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وبلغة العقل.. هُناك الكثير من الأساطير النصراوية كـ"لاعبين"، أو حتى مدربين حققوا الألقاب مع الفريق الأول؛ يستحقون تخليد أسماءهم على منشآت النادي الجديدة، بدلًا من جيسوس.

    عداء جورج جيسوس للهلال يدخله قلوب النصراويين سريعًا

    ومن حيث توقفنا يجب أن نتحدث الآن، عن الأسباب التي قد تكون وراء دراسة النصر إطلاق اسم المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، على قاعة المؤتمرات؛ وذلك رغم كل ما ذكرناه، في السطور الماضية.

    أول سبب قد يكون لموقفه ضد ناديه السابق الهلال؛ فنحن نعرف أن الجمهور السعودي والعربي بصفةٍ عامة، عاطفي بطبعه.

    نعم.. جيسوس صرح علنية بأن النصر، لا يملك ما اسماه "قوة الهلال السياسية"؛ وهو الأمر الذي أشعل غضب الزعيم، الذي قدّم شكوى ضد المدير الفني البرتغالي أمام الجهات المختصة.

    هذا التصريح ورغم أنه جلب المشاكل لجيسوس؛ إلا أنه حوّله إلى بطل قومي في نظر كل عاشق للنصر، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: اعتبروا أن جيسوس فضح تجاوزات ناديه السابق.

    * ثانيًا: اعتبروا أن جيسوس تشرب من حب النصر بعدائه لناديه السابق.

    أي أن النصراويين رأوا أنهم يمتلكون مديرًا فنيًا؛ ينطق بما يشعرون هم به، بعيدًا عن كونه صحيحًا أم خاطئًا.

    جورج جيسوس "المدافع الأول" عن النصر مع كريستيانو رونالدو

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يجب الإشارة إلى أن عشاق النصر، ينظرون إلى المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس؛ على أنه "المدافع الأول" عن قلعة العالمي، إلى جانب الأسطورة كريستيانو رونالدو.

    وفي الوقت الذي يشن فيه معظم عشاق النصر، هجومًا عنيفًا على المسؤولين في النادي، ويعتبرون أنهم لا يدافعون عن حقوقه؛ ظهر جيسوس بمجموعة من المواقف، على النحو التالي:

    *  أولًا: الحديث علنًا عن قلة الدعم المالي المقدم للنصر؛ بالمقارنة مع الأندية المنافسة وخاصة الهلال.

    * ثانيًا: مساندة رونالدو في "إضرابه" السابق؛ وذلك احتجاجًا على دعم الهلال وسوء ميركاتو النصر.

    ووسط تصوير النصر بـ"المظلوم" - سواء كان الأمر صحيحًا أم لا -؛ قاد جيسوس فريقه لتقديم الكثير من المباريات الممتعة، بالإضافة إلى المنافسة الشرسة على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -.

    بمعنى.. عشاق قلعة العالمي يرون - من وجهة نظرهم -؛ أن فريقهم ينافس مع جيسوس على لقب الدوري، رغم الفوارق الفنية مع الخصوم.

    الخلاصة.. عندما غلبت عاطفة النصراويين على الإنجازات الرياضية

    ومن ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يبدو أن الارتباط العاطفي زاد بين عشاق نادي النصر، والمدير الفني البرتغالي جورج جيسوس.

    هذا الارتباط العاطفي؛ جعل الإعلامي وعضو الجمعية العمومية للعالمي سعود الصرامي، يقدّم مقترحه بإطلاق اسم جيسوس على قاعة مؤتمرات "دار النصر".

    وبما أن المسؤولين في النصر، يعانون من غضب الجماهير أساسًا؛ فإنهم سيتمسكون بأي شيء، قد يلعب على عاطفة عشاق هذا الكيان الرياضي الكبير.

    ولهذا السبب.. قد يكون مسؤولو النصر، بدأوا دراسة إطلاق اسم جيسوس على القاعة بالفعل؛ بغض النظر عن أن المدير الفني البرتغالي، لم يحقق أي إنجاز مع الفريق - حتى الآن -.

    ولا ننسى أساسًا أن عقد جيسوس مع النصر، ممتدًا حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي فقط 2025-2026، ومن غير المعروف هل سيجدد أم لا.

