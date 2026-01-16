Jorge Jesus Al Nassr Al Hilal FansSocial gfx/ Goal Arabia
أحمد فرهود

"ليس لدينا قوة الهلال السياسية"! .. جورج جيسوس يكشف خطة "إسقاط النصر" ويتحدث بجرأة عن ملفات مهمة

ماذا قال جورج جيسوس في المؤتمر؟!

خرج البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، بتصريحات مثيرة للجدل؛ قبل ديربي الشباب المرتقب، مساء غدٍ السبت.

النصر يستضيف فريق الشباب الأول لكرة القدم، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، مساء غدٍ السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • النصر "لا يملك قوة الهلال السياسية"

    في البداية.. أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، أن فريقه تعرض لأخطاء تحكيمية مؤثرة، خلال المباريات الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.  

    النصر تعثر في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري؛ حيث تعادل (2-2) مع الاتفاق، قبل أن يخسر أمام الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    ورغم ذلك.. رفض جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي النصر والشباب، تحميل التحكيم المسؤولية كاملة، في تعثرات فريقه الأخيرة.

    واعترف المدير الفني البرتغالي أن الفريق النصراوي، ارتكب الكثير من الأخطاء الفنية الجماعية والفردية؛ التي أدت إلى هذه التعثرات الأخيرة، في مسابقة الدوري.

    وعند سؤاله عن سبب عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، مثلما يفعل نظرائهم في الهلال؛ رد جورج جيسوس بكلماتٍ مثيرة، قائلًا فيها: "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".

    جدل كبير اشتعل في الوسط الرياضي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك في أعقاب انتشار مقاطع فيديو تظهر قائد الهلال سالم الدوسري، وهو يضغط على حكم ديربي النصر في الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

    سالم ضغط على الحكم؛ للعودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار"، من أجل "طرد" حارس مرمى النصر نواف العقيدي - وهو ما حدث -.

    • إعلان

  • جورج جيسوس يكشف خطة "إسقاط النصر"

    ومن ناحية أخرى.. دافع البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم، عن مواطنيه خوسيه سيميدو، الرئيس التنفيذي للنادي، والمدير الرياضي سيماو كوتينيو.

    ووصف جيسوس الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية، بشأن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، بسبب أنهما وراء انهيار نادي النصر المفاجئ مؤخرًا؛ بالكاذبة.

    وزعم المدير الفني البرتغالي أن الشائعات بشأن سيميدو وسيماو؛ هي جزء من خطة إسقاط النصر، من خلال إشغاله بأمور خارج الملعب.

    وأضاف جيسوس: "يتحدثون عن سيماو أولًا وسيميدو ثانيًا، والدور عليّ أنا بعد ذلك.. الهدف هو خلق حالة من عدم التوازن في الفريق، والتي نحن وصلنا لها الآن بالفعل".

    وشدد جورج جيسوس على أن مثل هذه الأمور، تحدث في كل مكان بالعالم، سواء في السعودية أو البرتغال أو البرازيل؛ قائلًا: "هُناك أندية تعمل داخل الملعب وخارجه؛ لكن النصر لا يملك قدرات اللعب الإعلامي".

  • Nawaf Alaqidi NassrGetty

    دعم خاص من جورج جيسوس لنواف العقيدي.. ولكن!

    واستكمالًا لحملة الدفاع عن مسؤولي ونجوم النصر؛ أكد المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، على ثقته الكاملة في حارس مرمى الفريق الأول نواف العقيدي.

    العقيدي ارتكب خطأ فادحًا ضد القادسية، أدى إلى خسارة النصر (1-2) في الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ قبل أن يتعرض للطرد في الدقيقة 60 من عمر الديربي ضد الهلال، والذي سقط فيه العالمي (1-3).

    وعن ذلك يقول جيسوس: "العقيدي أفضل حارس في السعودية، وسيتواجد في كأس العالم 2026؛ عليه فقط أن ينضبط بعد العودة من عقوبة الإيقاف مباراتين، ولا يكرر الأخطاء".

    وأشار جيسوس إلى أنه سيضطر للاعتماد على الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، في المباراتين القادمتين؛ وبالتالي الاستغناء عن لاعب أجنبي، في مركز آخر.

  • Jorge Jesus Al Nassr Fans Goal OnlyGoal AR

    جورج جيسوس يصدم جمهور النصر في الميركاتو

    وأخيرًا.. شدد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، على رغبته الكبيرة في إبرام تعاقدات جديدة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    لكن جيسوس أعلن عدم قدرة النصر، على إبرام هذه الصفقات؛ قائلًا: "هُناك أخطاء اُرتكِبت سابقًا، ونحن ندفع ثمنها حاليًا".

    ولم يعط المدير الفني البرتغالي مزيد من التفاصيل؛ إلا أنه سبق وأكد أن النصر ليس لديه مال، لحسم صفقات جديدة.

    وبالتالي.. من المتوقع أن يستكمل النصر الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بنفس الأسماء الأجنبية المقيدة في قائمتيه المحلية والآسيوية، ما لم يحدث أي تغيير مفاجئ.

  • FBL-KSA-HILAL-NASSRAFP

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

    نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:

    1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.

    2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.

    3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.

    4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.

    5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.

    6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.

    7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.

    8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.

    9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.

    10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.

    11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.

    12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.

    13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.

    14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.

    15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.

    16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.

    17- الجولة التاسعة من الدوري: النصر (4-1) الخليج.

    18- الجولة الخامسة من أبطال آسيا "2": استقلال دوشنبه (0-4) النصر.

    19- الجولة السادسة من أبطال آسيا "2": النصر (5-1) الزوراء.

    20- الجولة الحادية عشر من الدوري: النصر (3-0) الأخدود.

    21- الجولة الثانية عشر من الدوري: الاتفاق (2-2) النصر.

    22- الجولة الثالثة عشر من الدوري: الأهلي (3-2) النصر.

    23- الجولة الرابعة عشر من الدوري: النصر (1-2) القادسية.

    24- الجولة الخامسة عشر من الدوري: الهلال (3-1) النصر.

دوري روشن السعودي
النصر crest
النصر
النصر
الشباب crest
الشباب
الشباب
0