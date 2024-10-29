"هزم الطائي بطريقة الفليكي فلاكا وأحرج محمد نور" .. جورج جيسوس يواصل إسقاط خصومه مع الهلال بـ"القاضية"!

الهلال يحلق في سماء الكرة السعودية مع جيسوس..

تمر الأيام والليالي ولا يزال الحال هو الحال؛ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي "يسقط" منافسيه الواحد تلو الآخر، سواء على المستوى المحلي أو القاري.

الدور هذه المرة كان على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الطائي؛ الذي هزمه الهلال بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس، بأربعة أهداف مقابل واحد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وبهذه النتيجة.. حجز الزعيم الهلالي "بطاقة التأهل" إلى ربع نهائي أغلى الكؤوس، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ ليلحق بالعديد من الأندية الكبيرة، أبرزهم الاتحاد والشباب.

وسجل رباعية الهلال في شباك الطائي؛ كل من عبدالله الحمدان "هدفين" في الدقيقتين الخامسة و49، وخالد الغنام في الدقيقة 38، والمهاجم البرازيلي الشاب ماركوس ليوناردو في الدقيقة 53.

من ناحيته.. سجل الطائي هدفه الوحيد في شباك محمد الربيعي، حارس مرمى الفريق الهلالي، في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول؛ بواسطة اللاعب السعودي أحمد الجويد.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الكبير على الطائي، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين..