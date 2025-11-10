كشفت مصادر صحفية عن إيجاد الهلال لحل ذكي لأزمة غياب مدافعه خاليدو كوليبالي وحارس مرماه ياسين بونو خلال بطولة كأس أمم إفريقيا القادمة في المغرب، فما هو؟
ضرب عصفورين بحجر واحد .. الهلال "يخترع" حلًا ذكيًا للاستفادة من أزمة غياب بونو وكوليبالي
أزمة كانسيلو
استفاد الهلال من إصابة مدافعه جواو كانسيلو خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة باستبعاده من القائمة وقيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه، بعدما أصبح غير مؤهل للتواجد في قائمة الفريق لدوري روشن السعودي تحت بند المواليد، حيث تخطى السن القانوني اللازم لذلك.
الظهير البرتغالي لم يُعجب بذلك الأمر أبدًا، وأظهر غضبه واستياءه بوضوح من القرار عبر حساباته المختلفة على منصات التواصل الاجتماعي، وبعد فترة من التوتر نجح مسؤولو الهلال في احتواء الموقف بعد وعد اللاعب بإعادة قيده في فترة الانتقالات الشتوية، وهو الأمر الذي لم يحدث مع زميله رينان لودي الذي حذف اسمه كذلك من قائمة دوري روشن فكان رد فعله عنيفًا بفسخ عقده من طرف واحد والسفر إلى البرازيل.
المدير الفني للهلال، سيموني إنزاجي، أكد إعادة قيد كانسيلو في قائمة دروي روشن خلال يناير القادم، لكن المشكلة هنا كانت في إيجاد ضحية المدافع البرتغالي! الحديث مؤخرًا دار حول حذف اسم المهاجم داروين نونيز وحصر تواجده هذا الموسم في دوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين، نظرًا لعدم تقديمه المستوى المطلوب وتفضيل بقاء ليوناردو في القائمة عليه.
هذا الوضع قد يكون مرضيًا لكانسيلو وإنزاجي وإدارة الهلال، لكنه سيكون بالطبع بعيدًا كل البعد عن نيل رضا مهاجم ليفربول السابق، وكذلك سيحمل خسارة مالية كبيرة للنادي السعودي.
أزمة بونو وكوليبالي
من جانب آخر، سيُحرم الهلال من خدمات نجميه، كوليبالي وبونو، خلال تواجد اللاعبين مع منتخبي السنغال والمغرب في كأس أمم إفريقيا 2025، والتي ستقام في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر حتى 18 يناير 2026.
الهلال ليس الوحيد الذي سيُعاني من تلك الأزمة، بل عديد الأندية في دوري روشن السعودي وحتى الدوريات الأوروبية خاصة الإنجليزي الذي يضم عديد النجوم الأفارقة الذين سيشدون الرحال إلى القارة السمراء خلال نهاية العام الجاري وبداية الجديد.
إدارة الهلال، وبفكرة من خارج الصندوق تمامًا، حولت تلك الأزمة إلى استفادة كبيرة لحل أخرى تتعلق بقيد كانسيلو وليوناردو معًا ولو لفترة بسيطة، فما تلك الفكرة؟
حل عبقري!
الصحفي حامد القرني كشف عن اتجاه إدارة الهلال إلى حذف اسم كوليبالي وبونو من قائمة الفريق لدوري روشن السعودي خلال فترة توجدهما في إفريقيا، وتحديدًا عند الخامس من يناير موعد فتح باب القيد، على أن يتم إعادة قيدهما عند انتهاء مشوار منتخبي السنغال والمغرب في البطولة.
وخلال تلك الفترة سيتم قيد اسم كانسيلو وليوناردو معًا في قائمة الهلال لدوري روشن، وذلك حتى يستفيد منهما النادي خلال مباريات شهر يناير.
تبقى المعضلة الكبرى موجودة وهي من اللاعب الذي سيلعب دور الضحية لقيد كانسيلو في قائمة دوري روشن بعد يناير؟ إذ سيتعين على الهلال عند إعادة قيد المدافع السنغال وحارس المرمى المغربي التضحية بلاعب آخر لاستمرار قيد المدافع البرتغالي! لكن الجيد في الأمر أن فترة الغياب لذلك اللاعب الذي سيُحذف اسمه ستقل قليلًا.
- Getty
أرقام جواو كانسيلو مع نادي الهلال
جواو كانسيلو انضم إلى الهلال في صيف 2024؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.
صفقة كانسيلو البالغ من العمر 31 سنة، كلفت خزينة نادي الهلال مبلغًا ماليًا يقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى يونيو 2027.
ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي.. لعب الظهير البرتغالي 42 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا هدفين وصانعًا 12 آخرين.
ولم يتوّج جواو كانسيلو بأي بطولة مع الهلال؛ حيث انضم إلى الفريق بعد اللقب الوحيد في الموسم الماضي، وهو كأس السوبر السعودي.
ويُعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؛ هو أبرز نتائج كانسيلو مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى الآن.
مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026
فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.
وحقق الهلال 6 انتصارات مع تعادلين، في الجولات الثماني الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.
أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 4 انتصارات متتالية في الجولات الأربع الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.
أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.
المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.
وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".