يبدو أن ما نجح به الإيطالي سيموني إنزاجي؛ المدير الفني للهلال، مع الظهير الأيسر الفرنسي تيو هيرنانديز في صيف 2025، لم ينجح في الحفاظ عليه خلال الأشهر الأخيرة، إذ لم يقتنع بعد بخطوة اللعب لدوري روشن السعودي، كما تشير التطورات الأخيرة الواردة من إيطاليا.
صدمة لجمهور الهلال .. تيو هيرنانديز يخطط للرحيل في خطوة "انتقام من ميلان"!
ما القصة؟
في صيف 2025، قرر نادي ميلان الاستغناء عن الظهير الفرنسي، وبالتزامن مع هذا القرار، وضع إنزاجي عينه عليه في ظل معرفته التامة به خلال ديربيات ميلان، وقتما كان مدربًا لإنتر.
وبالفعل نجح الهلال في تدعيم صفوفه بهيرنانديز مقابل 25 مليون يورو، وبعقد يمتد لنهاية موسم 2027-2028.
عن تلك الخطوة ودور المدرب الإيطالي، قال تيو في تصريحات سابقة لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت": "سيموني تحدث معي في الميركاتو وقال لي (هل نذهب للفوز سوية؟)".
وأضاف: "في إنتر كانوا يلقبونه بالشيطان، إذ أنه داخل الملعب شخصية، وخارجه شخص آخر، بين الحين و الآخر يذكر أنني جعلته يخسر السوبر الموسم الماضي هنا في الرياض، أيضا الطاقم يذكرني بمباريات الديربي أو الثنائيات مع دومفريس".
- Getty Images Sport
هيرنانديز يخطط للعودة لإيطاليا
رغم أن عقده ممتد لنهاية يونيو 2028 إلا أن الصحفي المقرب من ميلان كارلو بيليجاتي فجر مفاجأة من العيار الثقيل عن رغبة صاحب الـ28 عامًا العودة للدوري الإيطالي من جديد، بل يريد "عودة سريعة".
وأشار بيليجاتي إلى أن عودة تيو المحتملة للسيري آ، لن تكون لميلان، إنما ليوفنتوس، حيث فتح بالفعل خط مفاوضات مع مسؤولي البيانكونيري خلال الأيام الماضية.
ووصف الصحفي الإيطالي المفاوضات بين الطرفين بأنها "تسير في إطار جيد"، لكنه لم يتوصل إلى سبب رغبة تيو في الرحيل عن الهلال، وما إذا كانت خطوة تخصيص النادي بالكامل ببيعه للأمير الوليد بن طلال متعلقة بالأمر أم لا.
خطوة انتقام من ميلان
إن صدقت مزاعم مارلو بيليجاتي فإن انضمام الظهير الفرنسي للسيدة العجوز سيمثل صدمة كبيرة لجمهور ميلان، في ظل قضاء تيو ست سنوات في صفوف الروسونيري.
لكنها ستكون خطوة مفهومة كذلك على المستوى الشخصي لتيو هيرنانديز، في ظل "تضحية" ميلان به في الصيف الماضي، إذ أعرب أكثر من مرة عن خيبة أمله تجاه قرار النادي بالاستغناء عنه في صيف 2025.
آخر تصريحات تيو في هذا الشأن كانت قبل أيام مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، حيث علق: "كنت أستحق معاملة أفضل، لم أكن أتوقع ذلك، بعض الزملاء كانوا يدفعونني للبقاء، لكن عندما يتصل بك أحد المسؤولين ويقول لك (إذا بقيت هنا فسنضعك خارج القائمة)، فماذا يمكنني أن أفعل؟ .. سأبحث عن شيء آخر".
بيان الرحيل القوي
مشاعر تيو هيرنانديز لم يخفيها كثيرًا، حيث أصدر بيانًا رسميًا بعد رحيله عن ميلان، كشف خلاله الحقيقة للجماهير، ومعربًا عن صدمته.
اعترف وقتها تيو هيرنانديز أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن نادي ميلان، خلال صيف العام الحالي؛ ولكنه اضطر لاتخاذ هذا القرار الصعب.
تيو قال في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "لم يكن قراري بالمغادرة سهلًا.. لقد عرفت دائمًا أين أريد أن أكون، وكان ميلان أولويتي دائمًا".
وأضاف الظهير الأيسر الفرنسي: "لكن لسوء الحظ؛ ليس كل شيء يعتمد على شخصٍ واحد فقط".
واستكماًلًا لرسالته، شرح ثيو هيرنانديز السبب الذي دفعه لاتخاذ قرار مغادرة نادي ميلان؛ على الرغم من أنه لم يكن يرغب في هذه الخطوة، أبدًا.
واعتبر ثيو أن إدارة ميلان اتخذت بعض القرارات؛ التي وصفها بأنها لا تتناسب مع القيم أو الطموح الذي جعله ينتقل إلى العملاق الإيطالي، قبل 6 سنوات.
وتابع الظهير الأيسر الفرنسي: "لقد حان الوقت لإغلاق فصل، وبدء فصل آخر مختلف؛ لكن.. بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لي".
وبعيدًا عن سبب رحيله، ودع تيو هيرنانديز جمهور ميلان في كل مكان؛ مؤكدًا أنه وصل إلى العملاق الإيطالي في 2019، مع الأحلام والرغبة والحماس لارتداء قميص غني بالتاريخ.
واستطرد: "اليوم أرحل بعد أن عشت لحظات لا تُنسى، مثل الفوز بالدوري الإيطالي وكأس السوبر؛ والأهم من ذلك.. بعد مشاركة غرفة تبديل الملابس مع أشخاص غير عاديين".
وشكر تيو جميع زملائه في ميلان، وكل المدربين الذين أشرفوا عليه؛ بالإضافة إلى المدير الرياضي للنادي باولو مالديني، الذي دعمه بشكلٍ كبير.
كما قدّم الظهير الأيسر الفرنسي شكره لجماهير العملاق الإيطالي، التي كانت دائمًا بجانبه؛ سواء في الأوقات الجيدة، أو حتى السيئة.
جدير بالذكر أن صاحب الـ28 عامًا بدأ مسيرته في صفوف الفئات السنية لنادي أتلتيكو مدريد؛ والذي أعاره إلى ديبورتيفو ألافيس، قبل بيعه نهائيًا إلى ريال مدريد في صيف 2017.
ولعب تيو موسمًا واحدًا مع ريال مدريد؛ قبل إعارته إلى ريال سوسييداد في صيف 2018، ثم بيعه نهائيًا إلى العملاق الإيطالي ميلان في 2019.
ومع ميلان، شارك الظهير الأيسر الفرنسي في 262 مباراة رسمية على مدار 6 سنوات، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 34 هدفًا وصانعًا 45 آخرين.
وتوّج تيو بلقبين مع العملاق الإيطالي؛ أولهما الدوري موسم 2021-2022، والثاني كأس السوبر المحلي 2024-2025.
ماذا قدم تيو مع الهلال؟
رحيل صاحب الـ28 عامًا عن القلعة الزرقاء سيمثل صدمة كبرى لجمهور الهلال أيضًا، وضربة قوية لخطط سيموني إنزاجي بالفريق على المستويين الدفاعي والهجومي، في ظل تقديمه أداء أكثر من رائع.
وشارك هيرنانديز في 17 مباراة مع الزعيم بمختلف البطولات الموسم الجاري مع كتيبة إنزاجي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين.
وتسبب تيو في إحراج سالم الدوسري؛ قائد الهلال، بفضل الإضافة الهجومية القوية التي يقدمها على الجانب الأيسر، ما يعيق تحركات التورنيدو.
كذلك أحرج الفرنسي الثنائي البرازيلي ماركوس ليوناردو والأوروجواياني داروين نونيز؛ مهاجمي الهلال، في ظل تألقه في اللحظات الحاسمة، لتسجيل الأهداف، بينما يتبادران هما على إهدار الفرص السهلة.