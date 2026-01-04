صدمة لجمهور الهلال .. تيو هيرنانديز يخطط للرحيل في خطوة "انتقام من ميلان"!

مشاعر تيو هيرنانديز لم يخفيها كثيرًا، حيث أصدر بيانًا رسميًا بعد رحيله عن ميلان، كشف خلاله الحقيقة للجماهير، ومعربًا عن صدمته.

اعترف وقتها تيو هيرنانديز أنه لم يكن يرغب في الرحيل عن نادي ميلان، خلال صيف العام الحالي؛ ولكنه اضطر لاتخاذ هذا القرار الصعب.

تيو قال في رسالة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور "إنستجرام": "لم يكن قراري بالمغادرة سهلًا.. لقد عرفت دائمًا أين أريد أن أكون، وكان ميلان أولويتي دائمًا".

وأضاف الظهير الأيسر الفرنسي: "لكن لسوء الحظ؛ ليس كل شيء يعتمد على شخصٍ واحد فقط".

واستكماًلًا لرسالته، شرح ثيو هيرنانديز السبب الذي دفعه لاتخاذ قرار مغادرة نادي ميلان؛ على الرغم من أنه لم يكن يرغب في هذه الخطوة، أبدًا.

واعتبر ثيو أن إدارة ميلان اتخذت بعض القرارات؛ التي وصفها بأنها لا تتناسب مع القيم أو الطموح الذي جعله ينتقل إلى العملاق الإيطالي، قبل 6 سنوات.

وتابع الظهير الأيسر الفرنسي: "لقد حان الوقت لإغلاق فصل، وبدء فصل آخر مختلف؛ لكن.. بنفس القدر من الأهمية بالنسبة لي".

وبعيدًا عن سبب رحيله، ودع تيو هيرنانديز جمهور ميلان في كل مكان؛ مؤكدًا أنه وصل إلى العملاق الإيطالي في 2019، مع الأحلام والرغبة والحماس لارتداء قميص غني بالتاريخ.

واستطرد: "اليوم أرحل بعد أن عشت لحظات لا تُنسى، مثل الفوز بالدوري الإيطالي وكأس السوبر؛ والأهم من ذلك.. بعد مشاركة غرفة تبديل الملابس مع أشخاص غير عاديين".

وشكر تيو جميع زملائه في ميلان، وكل المدربين الذين أشرفوا عليه؛ بالإضافة إلى المدير الرياضي للنادي باولو مالديني، الذي دعمه بشكلٍ كبير.

كما قدّم الظهير الأيسر الفرنسي شكره لجماهير العملاق الإيطالي، التي كانت دائمًا بجانبه؛ سواء في الأوقات الجيدة، أو حتى السيئة.

جدير بالذكر أن صاحب الـ28 عامًا بدأ مسيرته في صفوف الفئات السنية لنادي أتلتيكو مدريد؛ والذي أعاره إلى ديبورتيفو ألافيس، قبل بيعه نهائيًا إلى ريال مدريد في صيف 2017.

ولعب تيو موسمًا واحدًا مع ريال مدريد؛ قبل إعارته إلى ريال سوسييداد في صيف 2018، ثم بيعه نهائيًا إلى العملاق الإيطالي ميلان في 2019.

ومع ميلان، شارك الظهير الأيسر الفرنسي في 262 مباراة رسمية على مدار 6 سنوات، بمختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا 34 هدفًا وصانعًا 45 آخرين.

وتوّج تيو بلقبين مع العملاق الإيطالي؛ أولهما الدوري موسم 2021-2022، والثاني كأس السوبر المحلي 2024-2025.