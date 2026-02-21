Goal.com
محمود خالد

تجاهلوا الجماهير .. إنزاجي يرد على لقطة لاعبي الهلال "المثيرة للجدل" بعد تعادل الاتحاد!

نقطة أفقدت الهلال الصدارة..

خرج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من كلاسيكو المملكة أرينا، بتعثر أفقده الصدارة، في ليلة التعادل مع الاتحاد بهدف لمثله، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.

تعادل بطعم الخسارة، نتيجة طرد مبكر أجبر الاتحاد على لعب 81 دقيقة، بخلاف الوقت بدل الضائع، بعشرة لاعبين، ورغم ذلك، إلا أن الهلال لم يتمكن من الخروج بالنقاط الثلاث.

نقطة وحيدة كانت بمثابة "الهدية" التي تقبلها النصر، برباعيته في مرمى الحزم، ليستعيد صدارة دوري روشن، بعد عشر جولات من صدارة الهلال، بوصول رفاق رونالدو إلى النقطة 55، فيما جاء الزعيم في الوصافة بـ54 نقطة، بينما حلّ الاتحاد سادسًا بـ38 نقطة.

سيناريو حزين أعقبه تصرف مثير للجدل، من قِبل لاعبي الهلال، ربما أثار استياء جماهير الزعيم، التي خرجت لتوها حزينة من فقدان الصدارة، فيما قرر الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، الخروح للرد على هذا الأمر.

  • لاعبو الهلال رفضوا تحية الجماهير

    ونشر الإعلامي معن القويعي، مقطع فيديو للاعبي الهلال، عقب نهاية المباراة، والذين قرروا الذهاب إلى غرفة خلع الملابس، دون تحية الجماهير المتواجدة في مدرجات المملكة أرينا.

    واكتفى ثلاثي الهلال، سالم الدوسري وروبن نيفيش وسيرجي سافيتش، برفقة اللاعبين على مقاعد البدلاء، بتحية الجماهير، فيما أبدى نيفيش غضبه من ذهاب الآخرين إلى غرفة الملابس دون مشاركتهم في تقديم التحية.

  • Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رد إنزاجي على تلك الواقعة

    وبدوره، تلقى سيموني إنزاجي، سؤالًا بشأن عدم مصافحة لاعبي الهلال، للجماهير، بعد المباراة، ليعلٌق بقوله "جمهورنا كان رائعًا الليلة، لقد شجعونا من البداية إلى النهاية، ولكن من الواضح أنه كان هناك إحباط كبير بعد صافرة النهاية، ولا يزال موجودًا أيضًا في غرفة الملابس".

    واستدرك "ولكن كلام الصحفي صحيح، يجب دائمًا أن نذهب من أجل تحية الجماهير، أنا شخصيًا أفعل ذلك دائمًا، لأنه مهم بالنسبة لي، لقد ساندونا ومن الطبيعي أن يكون الجمهور محبطًا بسبب النتيجة، في مباراة بحجم تلك، وسأقول ذلك للفريق؛ الفوز أو الخسارة جزء من كرة القدم، ولكن علينا في النهاية أن نذهب ونحيي الجماهير".

  • تراجع بعد الطرد وتألق رايكوفيتش

    إنزاجي اعترف أيضًا بأن الهلال شهد حالة تراجع غريب رغم طرد لاعب الاتحاد، مضيفًا أن لاعبي الأزرق خاضوا نصف ساعة جيدة خلال أولى 45 دقيقة، وكان بإمكانهم التوجه للاستراحة بتقدم أكبر من هدف نظيف، ولكنهم أظهروا حالة من التكلف في بعض الفرص، ولم يقدموا نفس الأداء في الشوط الثاني، فكان هذا الأمر بمثابة الحافز الذي أعطى لاعبي الاتحاد الثقة.

    وأضاف مدرب الهلال أن فريقه خسر المواجهات الفردية، ولم يكونوا في مستواهم، بينما قدم المنافس مباراة كبيرة، وكانوا الأفضل في الالتحامات، موجهًا التحية إلى الاتحاد لأنهم لم يستسلموا وآمنوا بحظوظهم حتى النهاية.

    وأضاف إنزاجي أن حارس الاتحاد، بريدراج رايكوفيتش، الذي نال جائزة رجل المباراة، كان مميزًا للغاية، خاصة أمام (كريم) بنزيما وتيو هيرنانديز، وتابع "لم نكن متماسكين ولم تكن لدينا الدقة، وارتكبنا أخطاءً كثيرة في التمريرات، لذلك يجب أن نسعى لكي نكون أفضل، نحن آسفون على النتيجة".

    وأرجح إنزاجي بأن التقدم المبكر وكذلك الطرد الذي ناله حسن كادش، ربما جعل لاعبي الهلال على غير عادتهم، خاصة في دقة إغلاق المساحات ومنع التسديدات داخل منطقة الجزاء، مشددًا على ضرورة التركيز والوضوح الذهني.

  • مشوار الهلال في موسم 2025-2026

    وحقق فريق الهلال الأول لكرة القدم، مسيرة متميزة خالية من الهزائم، على مدار الموسم الرياضي 2025-2026، رغم تذبذب المستوى تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 16 انتصارًا مع 6 تعادلات في 22 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري فقد حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية قبل التعادل سلبيًا في الأسبوع السابع مع شباب الأهلي دبي الإماراتي ويختتم دور المجموعات بفوز جديد على الوحدة.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي في بداية الموسم الحالي جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي مع نتائج تاريخية مثل التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي.

