قيمة كسر عقده جاهزة .. خطوة واحدة تفصل الهلال عن ضم برونو فيرنانديش بعد الاجتماع مع وكيله

الصفقة تقترب جدًا من الهلال..

يبدو أن النجم برونو فيرنانديش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد؛ قد يكون "أولى الصفقات الصيفية" لعملاق الرياض الهلال، بالفعل.

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الهلال دخل في مفاوضات مع كايتانو ماريا وميجيل روبن، محامي ووكيل فيرنانديش، خلال الساعات الماضية؛ لبحث إمكانية ضم اللاعب إلى صفوف الفريق، في الميركاتو الصيفي القادم.

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انضم فيرنانديش للزعيم الهلالي - إن حدث -؛ سيكون في الانتقالات الصيفية التي ستفتح بشكل مخصوص، للأندية المشاركة ببطولة كأس العالم للأندية 2025.