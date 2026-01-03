Villarreal CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
أحمد رفعت

من أجل حل المشكلة الهجومية .. الهلال يتحرك لضم ليفاندوفسكي ويستهدف ثنائي إنتر ويوفنتوس!

الهلال يبدأ تحركاته الشتوية

بدأ الهلال في التحرك الفعلي من أجل حل المشكلة الهجومية التي يُعاني منها خلال الوقت الحالي، وجعلت الجماهير تُطالب بضرورة التعاقد مع مهاجم جديد، بعد المستوى غير المقنع الذي ظهر عليه الأوروجوياني داروين نونيز خلال الموسم الحالي.

وكان الهلال قد تعاقد مع نونيز من صفوف ليفربول خلال صيف 2025، ولكن النجم الأوروجوياني لم يُظهر حتى الآن أوراق اعتماده، بسبب إهداره للكثير من الفرص المحققة.

  • Robert LewandowskiGetty Images

    الهلال يتحرك من أجل ليفاندوفسكي

    كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن أن نادي الهلال يفاوض برشلونة خلال الوقت الحالي، من أجل الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

    وأوضحت الصحيفة أن الهلال يُريد التعاقد مع ليفاندوفسكي من برشلونة لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، أي حتى نهاية الموسم الجاري.

    وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2026، مما جعله يدخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة البلوجرانا.

    ولكن الهلال يُريد ليفاندوفسكي حاليًا لحل مشكلته الهجومية، ولذلك فقد دخل في مفاوضات مع برشلونة للتعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

    • إعلان
  • Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport

    الهلال يستهدف ثنائي إنتر ويوفنتوس

    ووضع الهلال أيضًا في قائمته أكثر من اسم هجومي، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل الدخول في مفاوضات معهم

    وكشف الإعلامي أحمد رجب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن وضع نادي الهلال الفرنسي ماركوس تورام مهاجم إنتر الإيطالي، والصربي دوشان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس.

    وأوضح رجب أنه كانت بعض الأحاديث حول المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي لاعب مانشستر يونايتد، ولكن تم التراجع عن تلك الفكرة داخل الهلال.

    ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من جانب الهلال، للتفاوض مع اللاعبين، من أجل حسم التعاقد مع أحدهم لتدعيم هجوم الزعيم.

  • مُطالبات للتخلص من نونيز

    وطالب عدد من الإعلاميين المنتمين لنادي الهلال، بضرورة التخلص من داروين نونيز خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد أن قدم مستوى غير مقنع، مع ضرورة التعاقد مع مهاجم آخر.

    انضم المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، صاحب الـ26 عامًا، إلى صفوف فريق الهلال الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2025، قادمًا من نادي ليفربول الإنجليزي، في واحدة من أبرز صفقات الموسم.

    وتكفّل الهلال بسداد ما يقارب 53 مليون يورو لإتمام الصفقة، فيما وقّع اللاعب عقدًا طويل الأمد يربطه بالفريق حتى نهاية يونيو 2028، ضمن مشروع النادي لتعزيز الخط الهجومي بأسماء عالمية.

    وعلى الصعيد الفني، خاض نونيز 12 مباراة رسمية بقميص الهلال في مختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل خمسة أهداف، إلى جانب تقديم 3 تمريرات حاسمة، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى ثماني مناسبات.

    ورغم هذه الأرقام، لم يسلم المهاجم الأوروجوياني من الانتقادات، في ظل تذبذب مستواه خلال الموسم الجاري، حيث تصاعدت حدة الجدل حول أدائه، لدرجة دفعت النجم المصري السابق والمحلل الرياضي الحالي أحمد حسام ميدو إلى المطالبة علنًا بضرورة تخلي إدارة الهلال عن اللاعب خلال الفترة المقبلة.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • موسم الهلال 2025-26

    مرّ فريق الهلال الأول لكرة القدم ببداية غير مستقرة على مستوى الأداء مع انطلاق الموسم الرياضي 2025-2026، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، قبل أن يستعيد الفريق توازنه ويظهر بوجه قوي في الفترة الأخيرة، مؤكدًا قدرته على المنافسة محليًا وقاريًا.

    وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، قدّم الهلال نتائج لافتة، بعدما حصد 9 انتصارات وتعادلين خلال 11 مباراة خاضها حتى الآن، ليؤكد حضوره في دائرة المنافسة على الصدارة، رغم التذبذب الذي صاحب بعض فترات الأداء في الجولات الأولى.

    أما قاريًا، فقد ظهر الزعيم بصورة مثالية في مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث حقق العلامة الكاملة في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري، مسجلًا ستة انتصارات متتالية عززت حظوظه بقوة في بلوغ الأدوار المتقدمة.

    وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الهلال مشواره بنجاح، بعدما حجز مقعده في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مرتقبًا وقويًا أمام الأهلي، في مواجهة تحمل الكثير من الإثارة والندية.

    المفارقة اللافتة أن التباين في مستوى الهلال خلال بدايات الموسم جاء رغم الظهور المميز للفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي شكّلت الانطلاقة الرسمية لسيموني إنزاجي مع الفريق.

    ونجح المدرب الإيطالي في قيادة الهلال إلى ربع نهائي البطولة العالمية، محققًا نتائج تاريخية، أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي، في إنجاز عزز الثقة بالمشروع الفني الجديد.

    وبلغة الأرقام، تعكس حصيلة سيموني إنزاجي مع الهلال حتى الآن نجاحًا واضحًا، حيث قاد الفريق في 25 مباراة بمختلف المسابقات، حقق خلالها 20 انتصارًا مقابل 4 تعادلات، وتعرض لخسارة وحيدة فقط. كما سجل لاعبو الهلال تحت قيادته 59 هدفًا، مقابل استقبال 24 هدفًا، في أرقام تؤكد القوة الهجومية للفريق، إلى جانب الاستقرار الدفاعي النسبي.

    ومع توالي الاستحقاقات المحلية والقارية، يتطلع الهلال لمواصلة تصاعد مستواه، وترجمة هذه الأرقام إلى ألقاب، في ظل طموحات جماهيرية كبيرة بموسم استثنائي تحت قيادة إنزاجي.

دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الهلال crest
الهلال
الهلال
0