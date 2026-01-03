من أجل حل المشكلة الهجومية .. الهلال يتحرك لضم ليفاندوفسكي ويستهدف ثنائي إنتر ويوفنتوس!

كشفت صحيفة "اليوم" السعودية، عن أن نادي الهلال يفاوض برشلونة خلال الوقت الحالي، من أجل الحصول على خدمات البولندي روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وأوضحت الصحيفة أن الهلال يُريد التعاقد مع ليفاندوفسكي من برشلونة لمدة 6 أشهر فقط على سبيل الإعارة، أي حتى نهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع برشلونة في صيف 2026، مما جعله يدخل الفترة الحرة التي تتيح له التوقيع مع أي فريق آخر، دون العودة لإدارة البلوجرانا.

ولكن الهلال يُريد ليفاندوفسكي حاليًا لحل مشكلته الهجومية، ولذلك فقد دخل في مفاوضات مع برشلونة للتعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.