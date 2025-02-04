ليلة الملك رقم 100 وحلقة جديدة في مسلسل تمبكتي وجيسوس! .. الهلال يلقن برسبوليس درسًا بـ"نكهة سالم الدوسري وجوارديولا"

الهلال يحلق في صدارة النخبة الآسيوية..

"لصدارة (النخبة الآسيوية) فريق واحد فقط دائمًا وهو الهلال".. هذه حقيقة تتأكد بعد نهاية كل جولة من البطولة القارية الكبيرة.

الهلال فرط في صدارة دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025، لمدة 24 ساعة فقط؛ لمصلحة مواطنه عملاق جدة الأهلي، الذي فاز (3-1) على السد، مساء أمس الإثنين.

لكن.. الزعيم عاد واستعاد الصدارة مجددًا، مساء اليوم الثلاثاء؛ بالفوز (4-1) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي برسبوليس، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

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وأنهى الهلال المباراة تمامًا منذ الشوط الأول؛ ليلعب بكل أريحية مع إخراج اللاعبين الأساسيين، في النصف الثاني من القمة القارية ضد برسبوليس.

وسجل رباعية الهلال؛ كل من مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 10، جواو كانسيلو في الدقيقة 25 وسالم الدوسري "هدفين" في الدقيقتين 38 و1+45؛ بينما أحرز برسبوليس هدفه الوحيد من "ركلة جزاء"، بواسطة جيورجي جفيلسياني في الدقيقة 90.

وبهذه النتيجة.. رفع الهلال رصيده إلى النقطة 19 في صدارة جدول ترتيب "منطقة الغرب"، وبفارق الأهداف عن الأهلي "الوصيف"؛ بينما تجمد برسبوليس عند النقطة السادسة، في المركز "الثامن".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال الكبير على برسبوليس، مساء اليوم الثلاثاء، في بطولة النخبة الآسيوية..