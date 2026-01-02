Al Hilal v Al Qadsiah - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
الهلال يوافق على هذا الأمر! .. الكشف عن تفاصيل مفاوضات إنتر للتعاقد مع جواو كانسيلو

الصفقة اقتربت من الحسم في الشتوية..

يبدو أن العملاق الإيطالي إنتر، بات قريبًا من حسم صفقة النجم البرتغالي جواو كانسيلو، ظهير أيمن فريق الهلال الأول لكرة القدم.

كانسيلو يرتبط بعقدٍ مع الهلال، حتى 30 يونيو 2027؛ لكن الزعيم والمدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لا يُمانعان في الاستغناء عنه خلال الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    تفاصيل مفاوضات الهلال وإنتر في صفقة جواو كانسيلو

    وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" مساء اليوم الجمعة، عدم ممانعة نادي الهلال في انتقال ظهيره الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، إلى العملاق الإيطالي إنتر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

    الصحيفة الإيطالية الشهيرة أشارت إلى أن الهلال، مستعد لتحمل 60% من راتب اللاعب؛ من أجل تسهيل عملية انتقاله إلى إنتر، بشكلٍ رسمي.

    وكشفت الصحيفة عن أن المفاوضات الجارية حاليًا؛ تتمثّل في صيغة الصفقة نفسها، وهل ستكون "إعارة جافة أم مع خيار الشراء".

    بمعنى.. هل سينتقل كانسيلو إلى إنتر، لمدة 6 أشهر فقط حتى 30 يونيو 2026، ثم يعود إلى الهلال؛ أم سيكون هُناك بند يعطي الحق للعملاق الإيطالي بشرائه نهائيًا في الصيف القادم، مقابل مبلغ مالي محدد.

    أيضًا.. هُناك مفاوضات عن إمكانية شراء إنتر لعقد كانسيلو بالكامل، في الميركاتو الشتوي الحالي؛ لكن مع إدخال مدافع العملاق الإيطالي فرانشيسكو أتشيربي في الصفقة، لتقليل القيمة المالية.

    واسم أتشيربي ارتبط بنادي الهلال كثيرًا، ولا يزال يتردد إلى الآن؛ رغم نفي فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، طلب المدرب التعاقد مع هذا اللاعب.

    أرقام جواو كانسيلو مع نادي الهلال

    جواو كانسيلو انضم إلى الهلال صيف 2024؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

    صفقة كانسيلو البالغ من العمر 31 سنة، كلفت خزينة نادي الهلال مبلغًا ماليًا يقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي.. لعب الظهير البرتغالي 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، وصانعًا 14 آخرين.

    ولم يتوّج جواو كانسيلو بأي بطولة مع الهلال؛ حيث انضم إلى الفريق بعد اللقب الوحيد في الموسم الماضي، وهو كأس السوبر السعودي.

    ويُعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؛ هو أبرز نتائج كانسيلو مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى الآن.

    تجربة سابقة.. جواو كانسيلو ليس بغريب عن نادي إنتر

    المثير في الأمر أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، سبق ولعب بقميص العملاق الإيطالي إنتر؛ وذلك في موسم 2017-2018، على سبيل الإعارة من نادي فالنسيا الإسباني.

    وتأثرت بداية كانسيلو مع إنتر آنذاك، بالإصابة التي تعرض لها على مستوى الركبة؛ قبل أن يتغيّر كل شيء، في النصف الثاني من الموسم.

    وسجل الظهير البرتغالي هدفًا وصنع 4 آخرين، خلال 28 مباراة رسمية مع فريق إنتر الأول لكرة القدم، في مختلف المسابقات.

    وأراد إنتر شراء كانسيلو نهائيًا وقتها؛ ولكنه لم يتمكن من ذلك في النهاية، بسبب قيود "اللعب المالي النظيف".

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 9 انتصارات مع تعادلين، في 11 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 25.

    * فوز: 20.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 59.

    * أهداف مستقبلة: 24.

