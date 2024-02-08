أعطينا الهلال أكبر من حجمه والله لا يوفقك يا مانشيني .. ردود الفعل حول سقوط النصر في ديربي كأس موسم الرياض

كيف تفاعل الجمهور مع فوز الهلال أمام النصر في كأس موسم الرياض؟

رغم أنها مباراة ودية إلا أن كونها أمام الغريم التقليدي الهلال، فهي ليلة للنسيان بالنسبة للنصر بعد الهزيمة بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الأخيرة من كأس موسم الرياض.

بهذا الفوز توج الزعيم بطلًا للكأس الودي، إذ كان قد فاز في اللقاء الأول أمام إنتر ميامي الأمريكي 4-3، وهو الفريق نفسه الذي هزمه العالمي 6-0 في الجولة الثانية.

الغضب بالطبع سيطر على جماهير العالمي، التي تضرب كفًا على كف بشأن أحوال فريقها أمام الزعيم رغم أنه يبدع في مختلف المباريات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي السطور التالية نستعرض سويًا أبرز ردود الفعل بعد سقوط النصر وتتويج الهلال بطلًا لكأس موسم الرياض..