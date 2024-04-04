"لاعب الهلال أفضل منه" و"كلوب ينتقم لحسام حسن".. ردود الفعل على محمد صلاح مع ليفربول أمام شيفيلد يونايتد

الفرعون صفر كبير في مباراة شيفيلد يونايتد!

فوجئ النجم المصري محمد صلاح، بقرار مدربه يورجن كلوب، باستبداله قبل 30 دقيقة من نهاية مباراة ليفربول أمام ضيفه شيفيلد يونايتد، ضمن الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغادر صلاح الملعب لحساب هارفي إيليوت، مباشرة بعد تسجيل شيفيلد يونايتد هدف التعادل (1-1)، حيث أراد كلوب إنعاش هجوم الريدز في ظل الأداء المتواضع للنجم المصري.

اضغط هنا لتحميل تطبيق TOD TV من متجر جوجل أو أبل

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وظهرت علامات الغضب على محمد صلاح بعد قرار تبديله، خصوصًا أنه لم يقدم أي مساهمة في مباراة اليوم، والتي تؤثر على مسار الفريق في صراع البريميرليج مع آرسنال ومانشستر سيتي.

وبالفعل بعد مغادرة صلاح الملعب، نشط هجوم ليفربول واستطاع الفريق أن يسجل هدف الفوز عن طريق أليكسيس ماك أليستر.

ويرصد جول في السطور التالية أبرز ردود الفعل على أداء محمد صلاح في مباراة شيفيلد يونايتد...