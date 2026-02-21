Getty
"الهلال أجلسه في المنزل" .. انتقادات لتعامل العالمي مع نجم القادسية وليد الأحمد
ماذا حدث؟
قطار القادسية السريع في دوري روشن واصل انتصاراته مساء الجمعة، وفاز هذه المرة على الأخدود بنتيجة 4-2، ليحقق الانتصار رقم 15 هذا الموسم ويصل للنقطة 50 في الترتيب الرابع بفارق فقط 3 نقاط عن المتصدرين الهلال والأهلي.
وخطف المكسيكي خوليان كوينونيس الأنظار بتسجيل ثلاثية "هاتريك"، وأضاف المدافع الدولي السعودي وليد الأحمد رابع الأهداف في الدقيقة 50 من عمر اللقاء، الهدف الخامس له في مسابقة الدوري هذا الموسم.
انتقادات لتعامل الهلال مع الأحمد
الناقد "إبراهيم العنقري" تحدث عن تألق الأحمد مع القادسية هذا الموسم، وناقش طريقة تعامل ناديه السابق الهلال مع اللاعب، وذلك في ظهوره في حلقة "أكشن مع وليد" مساء الجمعة.
وقال العنقري: "وليد الأحمد انتقل بأربعين مليون ريال، هذا اللاعب من فئات الهلال السنية، انتهى عقده وتُرك في المنزل ورحل للفيصلي مجانًا".
وأكمل: "تعجبت من التعامل معه بهذه الشكلية وعندما سألت قيل لي إن الأحمد لاعب عادي، هل هذا لاعب عادي وهل التفريط فيه بالشيء السهل في إدارة فريق والفئات السنية؟!".
مقدم البرنامج وليد الفراج طرح سؤالًا على العنقري على سبب قهرته إذا كانت بسبب ترك الهلال أم النادي الذي سجل فيه أم نسبة غرم العمري (وكيل اللاعب)، ليرد العنقري مبتسمًا بأن أبرد شيء على قلبه بأن العمري مستفيد.
مشوار الأحمد
وتدرج المدافع السعودي في فئات الهلال السنية حتى تمت إعارته إلى فيوتشر فالكونز في 2019، ثم عاد ورحل مجانًا إلى الفيصلي في 2020 مع انتهاء عقده رسميًا مع الهلال.
استمر الأحمد مع الفيصلي من 2020 حتى 2023 عندما انتقل إلى التعاون واستمر مع الأخير 3 سنوات مميزة، حتى انتقل للقادسية في الانتقالات الشتوية الأخيرة مقابل قرابة 10 مليون يورو.
وارتبط اللاعب الدولي السعودي بعدة عروض أبرزها من الأهلي قبل انتقاله إلى القادسية، إذ ذكر بأن مدرب الأهلي ماتياس يايسله معجب بإمكانيات قلب الدفاع بشكل كبير.
