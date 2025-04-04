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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"يجب أن نؤمن بحظوظنا" .. كريستيانو رونالدو يلهب حماس جمهور النصر بعد قهر الهلال ويؤكد: هذا أهم شيء بالنسبة لي!

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تحدث الأسطورة كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر؛ بعد الفوز على الهلال، مساء اليوم الجمعة.

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رونالدو تألق وسجل هدفين؛ ليقود النصر للفوز (3-1) على الهلال، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. رفع النصر رصيده إلى النقطة 54، في "المركز الثالث" بجدول ترتيب دوري روشن؛ بينما تجمد الهلال عند النقطة 57 في "الوصافة".

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