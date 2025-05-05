"بعضهم ركض وراء سراب المجد مع الهلال والنصر!" .. عمر السومة وكتيبة هاربين قفزوا من سفينة الأهلي الغارقة فضاع عليهم الإنجاز الآسيوي

الأهلي ملكًا على عرش آسيا..

على مر التاريخ.. هُناك العديد من النجوم "الأوفياء"، الذين رفضوا الإغراءات المالية والرياضية؛ من أجل البقاء مع أنديتهم، حتى في أسوأ الظروف.

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لكن.. مع عصر الاحتراف؛ بدأ مصطلح "الوفاء" في عالم الساحرة المستديرة، يقل تدريجيًا، حتى ولو أنه لم يختفِ بشكلٍ تام.

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ويعتبر عملاق جدة الأهلي من أكثر الأندية الشاهدة على ذلك؛ خاصة في الفترة التي شهدت "هبوطه التاريخي"، إلى دوري يلو للدرجة الأولى.

الأهلي "هبط" إلى دوري يلو في عام 2022، للمرة الأولى في تاريخ هذا الكيان الرياضي العملاق؛ قبل أن يعود بين الكبار مجددًا، بعد موسم رياضي واحد فقط.

وخلال أصعب فتراته التاريخية التي أدت إلى "هبوطه"؛ عانى الفريق الأهلاوي مع عددٍ من نجومه، الذين فضلوا القفز من المركب الغارقة، والركض وراء المجد الكروي مع أندية أخرى.

هؤلاء النجوم الذين قفزوا من مركب الأهلي الغارقة؛ لم يعتقدوا أن هذا النادي، سوف ينهض سريعًا، ويتربع على عرش القارة الآسيوية بالكامل.

GOAL

نعم.. الأهلي وعلى الرغم من كل ما عانى منه في السنوات القليلة الماضية؛ إلا أنه عاد وبقوة، ليتوج بلقب دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

تتويج الأهلي باللقب الآسيوي - لأول مرة في تاريخه -، جاء بمثابة الضربة القوية لهؤلاء النجوم، الذين تخلوا عن النادي في وقت المعاناة؛ ليضيعوا على أنفسهم المجد القاري، الآن.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز الأمثلة عن هؤلاء النجوم، الذين هربوا من مركب الأهلي الغارقة؛ قبل اعتلاء الفريق، عرش القارة الأكبر في العالم..