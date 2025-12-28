"حاسبوا الهلاليين وقوموا بالتشهير بهم" .. مسؤول سابق باتحاد الكرة ينفجر غضبًا بداعي تأثر النصر بـ"أخطاء جدولة دوري روشن"!

طوال الأسابيع الماضية، تحاصر الاتهامات رابطة الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتهمها المنتمون للهلال بمجاملة النصر، عن طريق تعمد إدراج مواجهات متوسطة المستوى له في بداية الموسم.

هؤلاء دعموا موقفهم بمشوار النصر في بداية الموسم الجاري، حيث التقى بالتعاون، فالخلود ثم الرياض، ومن بعدهم كلاسيكو الاتحاد والفتح والحزم والفيحاء.

في المقابل، بدأ الهلال مشواره بالموسم الجاري من دوري روشن بمواجهة الرياض، القادسية، الأهلي، الأخدود، الاتفاق، الاتحاد والشباب.

ليس هذا فحسب، فهؤلاء يزعمون كذلك أن الرابطة تعمدت إدراج ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 12 يناير 2026، والذي يتزامن مع غياب اللاعبين الدوليين، لمشاركتهم مع منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.

ويغيب عن الزعيم خلال هذه الفترة الثنائي السنغالي خاليدو كوليبالي والمغربي ياسين بونو، فيما يفتقد النصر لخدمات السنغالي ساديو ماني فقط.

لكن هناك صوت نصراوي خرج وسط هذه المزاعم، للهجوم على الرابطة أيضًا، بتهمة "مجاملة" الهلال على حساب النصر!