موسم سقوط الهلال أمام الكبار .. لتذهب إلى البرازيل حالًا يا جيسوس، وهذا الأداء يتوج النصر بالنخبة الآسيوية

النصر يذيق الهلال طعم الهزيمة في المملكة أرينا..

مباراة رائعة لا تملك معها أي فرصة لالتقاط الأنفاس، ملحمة انتهت بفوز النصر على الهلال بنتيجة (3-1)، على ملعب المملكة أرينا، ضمن جولة الديربيات في الأسبوع 26 من دوري روشن السعودي.

وتقدم علي الحسن لصالح النصر في الدقيقة 45+4، وأضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني بالدقيقة 47، ورد علي البليهي بهدف الهلال بالدقيقة 62، قبل أن يوقّع على الهدف الثالث من علامة الجزاء، بالدقيقة 88 من عمر المباراة.

النصر عاد للمنافسة على الدوري، ورفع رصيده إلى 54 نقطة، ليحتل المركز الثالث، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال، الذي تجمد رصيده عند 57 نقطة في الوصافة.

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