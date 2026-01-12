حسم الجدل .. حقيقة مخالفة الهلال للوائح و"سحب نقاط" ديربي النصر منه بسبب صفقته الجديدة

وفي هذا السياق.. ترددت بعض الأحاديث عن مخالفة نادي الهلال اللوائح والقوانين؛ وذلك بسبب إشراك المدافع الإسباني بابلو ماري، في ديربي الرياض الكبير ضد النصر.

ماري انضم إلى الهلال، في الساعات القليلة الماضية؛ قادمًا من صفوف نادي لاتسيو الإيطالي، مقابل 2 مليون يورو.

هذه الأحاديث استندت على أن الزعيم، قام بإشراك المدافع الإسباني البالغ من العمر 32 سنة؛ رغم امتلاكه 8 أجانب في قائمته المحلية، خلال الموسم الرياضي الحالي.

ولم يعلن الهلال رحيل أي من أجانبه الثماني - حتى الآن -؛ في الوقت الذي اقترب فيه ظهيره البرتغالي جواو كانسيلو من الانتقال إلى العملاق الإسباني برشلونة، وهو الغير مقيد محليًا أساسًا.

لذلك.. يبقى أجانب الهلال مع ماري وبدون كانسيلو "9"؛ وهو ما جعل الأحاديث تتزايد بشأن مخالفة النادي للوائح، وإمكانية "سحب نقاط" الديربي منه.