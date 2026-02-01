كشف محمد الدويش؛ عضو شرف النصر سابقًا، عن سبب غياب رموز النادي عن المشهد الرياضي، وعدم دعمهم للفريق الأول لكرة القدم، وسط حالة الغضب الجماهيري الحالية.
"الهلال السبب" .. عضو شرف النصر السابق يغضب ويكشف سر ابتعاد رموز النادي عن المشهد الرياضي
ما القصة؟
العالمي يمر بأزمة مالية تعوض خطواته في الميركاتو الشتوي الجاري، في المقابل، يحظى الغريم التقليدي الهلال بدعم كبير من الأمير الوليد بن طلال.
العالمي دخل الميركاتو الشتوي الجاري بطموح كبير للتخلص من بعض اللاعبين غير المرغوب بهم ومن ثم إضافة عناصر جديدة أفضل.
الهدف كان التغيير في حراسة المرمى وكذلك الأظهرة والجناحين، لكن النتيجة النهائية، كانت إتمام صفقة وحيدة مع بقاء أقل من 48 ساعة على انتهاء الميركاتو الشتوي 2026، إذ يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل غدٍ الإثنين، الموافق الثاني من فبراير.
من جانبها، عنونت صحيفة "الرياضية"، "السيولة تعلق صفقات النصر"، في عددها الصادر اليوم الأحد، موضحة أن الأزمة الماضية قد تدفع النادي العاصمي للاكتفاء بصفقة العراقي حيدر عبدالكريم دون إبرام أي صفقات جديدة أخرى.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم الأزمة إلا أن إدارة النصر تركت الباب مفتوحًا أمام احتمالية ضئيلة لضم لاعب آخر قبل انتهاء الميركاتو، حال توفرت السيولة المالية.
تلك الصفقة التي أبرمها النصر كانت التعاقد مع العراقي حيدر عبدالكريم؛ لاعب وسط الزوراء، صاحب الـ21 عامًا.
أين أعضاء شرف النصر؟
هذا السؤال طُرح على محمد بن ماجد الدويش؛ عضو شرف النصر السابق، وسط تساؤلات حول سر اختفاء رموز النادي كممدوح بن عبدالرحمن، فيصل بن عبدالرحمن، فيصل بن تركي، سعود السويد.
هنا حمّل الدويش المسؤولية للطريقة التي يدار بها الهلال، في وجود الأمير نواف بن سعد والأمير وليد بن طلال.
وقال عضو شرف العالمي السابق: "قبل سنوات صدر قرار بأن أصحاب السمو لا يترأسون الأندية ويكونون بعيدًا عن النادي، لوجهة نظر لا نعرفها، لكن اليوم الهلال يرأسه الأمير نواف بن سعد وعلى رأس قائمة هيئة أعضاء شرفه سمو الأمير والوليد بن طلال ويدعم النادي بشكل كبير".
وزاد مبديًا استيائه من طريقة إدارة أسواق الانتقالات كذلك في السنوات الأخيرة: "منذ ثلاث سنوات، أي لاعب محلي يبرز، لا ينضم إلا للهلال سواء دفعت مبلغ مالي كبير أو قليل، فهناك نفوذ غير المادة في توجيه اللاعبين إلى الهلال".
آخر المنسحبين .. الأمير خالد بن فهد
آخر من كان يتصدر المشهد النصراوي قبل سنوات قليلة؛ هو الرمز الأمير خالد بن فهد، إذ دعم النادي ماليًا وأبرم عدة صفقات قوية، على رأسها بالطبع الخطف الشهير للبرازيلي أندرسون تاليسكا من الهلال.
لكن في مارس 2024، فاجأ أسطورة النصر ماجد عبدالله الجميع بنقل رسالة خالد بن فهد للجماهير، والمتعلقة بابتعاده عن النادي.
ماجدونا كتب في 28 مارس 2024، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تشرفت اليوم بزيارة نادينا النصر والالتقاء باللاعبين والجهاز الفني والإداري وتبادلنا بعض الأحاديث الودية، ونلقت لهم رسالة الأمير خالد بن فهد للاعبين، وهذا نصها.
"يسلم عليكم الأمير ويشكر لكم جهودكم طوال الفترة الماضية وبيض الله وجيهكم، ابتعادي كان لعدم حاجة النادي لي في الوقت الراهن وكذلك الظروف التي يسير بها النادي لا ترضيني ولا تحقق النتيجة الإيجابية المرجوة لذلك فضلت الابتعاد مع تمنياتي لكم بالتوفيق وحبيت أودعكم".
وأضاف أسطورة النصر موضحًا: " وبابتعاد الأمير خالد يفتقد النادي لشخصيّة كبيرة وداعم كبير على مدى سنوات، فشكراً سمو الأمير على ما قدمت للعالمي ولن ننسى وقفاتك. وكل التوفيق للعالمي".
مفاجأة حول أزمة السيولة المالية للنصر
حلقة جديدة في تلك الأزمة المالية التي يعاني منها النصر بشكل مفاجئ في الشتاء الجاري، صدّق عليها سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق في النادي، بعدما كشفها حساب جماهيري باسم "ماجد" عبر منصة "إكس".
هذا الحساب نشر تغريدة بعنوان "القصة الكاملة لمنع أي صفقة أجنبية مميزة"، زاعمًا أن البرتغالي جوسيه سيميدو؛ الرئيس التنفيذي للنصر، عقد اتفاقية مع "أحد الجهات"، للحصول على مبلغ مالي، بهدف التعاقد مع لاعب مميز جديد بدلًا من الحارس المرمى البرازيلي بينتو، في بداية الميركاتو الشتوي الجاري.
وأوضح "ماجد" – في التغريدة التي صدقّ عليها السبيعي بإعادة نشرها – أن سيميدو فوجئ بتجميد صلاحياته، بعدما وصل أمر تلك الاتفاقية إلى مسامع بعض الأشخاص في مجلس إدارة النصر.
الأدهى فيما كشفه "ماجد" أن هذا المبلغ الذي اتفق عليه بهدف إبرام صفقة جديدة تم تحويله لسداد الدفعات المالية المتأخرة لصفقات قديمة من عهد الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا .. هذا رغم وجود موافقات رسمية لجدولة المبالغ من أصحابها وتسديدها في الصيف المقبل.
واختتم حساب "ماجد" مزاعمه: "الموضوع هذا الشتاء ليس عدم دعم فقط .. بل حتى لو عملت واستطعت توفير المال، سنمنعك من استخدامه وسوف نسدد به الديون السابقة التي تراكمت تحت إشرافنا".
لم يكتف مدير الإدارة القانونية السابق في النصر بإعادة نشر حديث "ماجد"، إنما كشف كذلك المزيد من التفاصيل في أزمة سيميدو..
السبيعي أكد أن المبلغ الذي اتفق عليه الرئيس التنفيذي البرتغالي كان 120 مليون، مشددًا على أن هناك من يحاول تضليل جمهور النصر بأخبار لا أساس لها من الصحة.
وكتب تفصيلًا سعد السبيعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "صورة من دون تحية لمن يحاول إخفاء الحقيقة، لا أحد يلومني إذا دعمت البرتغاليين – يقصد تغريدة (ماجد) – هل استوعبتم ليس زعلنا على سحب صلاحيات التعاقدات المالية؟".
وأضاف: "للعلم المبلغ كان 120 وكنت تقدر تحط إضافة عظيمة للفريق، وأدري بينصدمون كيف عرفت الرقم بدقة وأنا يهمني الكيان فقط. ويأتي فلان وعلان ويكذبون على الجمهور. الحين خل توزيع التيشرتات والدعوات تنفع الفريق وهم قالوا أي شيء يبيه المدرب حنا حاضرين، وأخلفوا بوعدهم، فكيف يصدقون في ما دون ذلك هذا سفه، من يكذب عليك مرة ومن يوعدك ويخلف مستحيل أثق فيه .. اطلبهم تيشيرت أو تذكرة منصة أو دعوة طفل أو طفلة وابشر بالسعد، اطلب دعم في صفقة ما راح يرد عليك حتى بتويتر".
سعد السبيعي واصل: "تذكرون لما حاولوا يحطون المصيبة في الرئيس التنفيذي السابق، لتصفية الحسابات فيما بينهم، ولم يتحدثوا عن فترة الإيطالي وهي أم الكوارث. على العموم في كل مرة يأتيني الإنصاف من رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ساعدهم وساهم في تضليل الجمهور".
واختتم: "أخيرًا ما زال هنا أمل في صفقة واحدة وبكرة بإذن الله إما أن يكون هو بديل البرازيلي أو بيكون العراقي هو آخر الصفقات".