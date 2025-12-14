"موجهين من غبي أكبر" .. حقيقة أزمة "المدرجات الخاوية" بودية الهلال والمحرق

اختتم فريق الهلال الأول لكرة القدم معسكره التحضيري في مدينة العين الإماراتية، محققًا نتيجة إيجابية بفوزه على المحرق البحريني 1-0، في مباراة ودية أُقيمت مساء السبت ضمن برنامج الإعداد خلال فترة التوقف الحالية.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم الصربي سيرجي ميلينكوفيتش-سافيتش في الشوط الأول، ليمنح "الزعيم" ختامًا مثاليًا لمعسكره الخارجي قبل العودة إلى الرياض.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الإمارات خلال الساعات المقبلة، على أن يحصل اللاعبون على راحة قصيرة لمدة يوم واحد قبل استئناف التدريبات على ملعب النادي استعدادًا للمباريات الرسمية المقبلة، بالتزامن مع مشاركة المنتخب السعودي في كأس العرب 2025.

ويستعد الهلال لمواجهة قوية خارج أرضه أمام الشارقة الإماراتي يوم 22 ديسمبر ضمن الجولة السادسة لدور المجموعات لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل العودة للمنافسات المحلية بعد أربعة أيام، حين يستضيف فريق الخليج على ملعب "المملكة أرينا" في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.

وعلى صعيد الترتيب، يحتل الهلال المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 23 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف النصر المتصدر بعد مرور تسع جولات، بينما يواصل تألقه القاري بتصدر مجموعته الآسيوية بالعلامة الكاملة، بعد جمعه 15 نقطة من خمس مباريات.