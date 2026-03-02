Goal.com
مباشر
grafica simone inzaghi cristiano ronaldoCalciomercato
زهيرة عادل

الضرر وصل صداه إلى أمريكا الجنوبية والهلال أكبر المستفيدين .. الفائزون والخاسرون من التأجيل الآسيوي بعد الصراع الإيراني

الصراع السياسي ضارة نافعة للبعض..

وسط مشهد مرتبك، لا يعلم أحد متى سيُحل، يقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عاجزًا أمام مباريات منطقة الغرب بدور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، ودور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، تحديدًا، إذ تم تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقًا حسب تطورات الأحداث.

هذا الارتباك يعود للضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والتي أثرت بشكل عام على منطقة الخليج، سواء سياسيًا أو حتى كرويًا، مع اضطرار أكثر من بلد لإعلان تعليق النشاط الرياضي محليًا بها كالكويت، البحرين والأردن وغيرهم.

في المقابل ورغم وجود المملكة العربية السعودية وسط الأحداث إلا أنها محافظة على تماسكها وسريان الحياه الرياضية بها، إذ لم توقف أي مباراة بها، على إثر الصراع الدائر.

لكن التأثير الوحيد بها كان على أنديتها المشاركة في البطولات الآسيوية، إذ تم تأجيل مباريات الأهلي، الهلال والاتحاد في دور الـ16 بالنخبة الآسيوية والتي كان من المقرر أن تقام اليوم الإثنين وغدًا الثلاثاء، كذلك أُجلت مواجهة النصر في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، والتي كان مقررًا لها بعد غدٍ الأربعاء.

والسؤال الآن: من هم الفائزون والخاسرون في دوري روشن السعودي وسط هذا المشهد المرتبك؟

  • Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فائز – الهلال

    أحد أكبر الفائزين من تأجيل ذهاب دور الـ16 من النخبة الآسيوية هو الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي..

    الزعيم كان من المفترض أن يلتقي بالسد القطري في البطولة القارية، قبل التأجيل، لكنه كان سيدخل المباراة بقائمة مطولة من الإصابات، ما كان يهدد مشواره في النخبة الآسيوية.

    يغيب عن الهلال هذه الفترة على إثر الإصابات المتنوعة ثمانية لاعبين هم: كريم بنزيما، روبن نيفيش، حمد اليامي، ناصر الدوسري، يوسف أكتشيتشيك، حسان تمبكتي، محمد قادر ميتي، ومحمد الربيعي.

    • إعلان
  • Al Riyadh v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فائز – سيموني إنزاجي

    صحيح أنه طالما الهلال أحد الفائزين من التأجيل القاري الحالي، فإن مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي ينطبق عليه نفس الأمر، لكن حالة الأخير شخصية بعض الشيء..

    إنزاجي يتعرض لحملة هجوم شرسة خلال الفترة الحالية في ظل حالة عدم الرضا عن المستوى الفني الذي يقدمه الهلال في المباريات الأخيرة.

    في دوري روشن بالتحديد، خسر الزعيم عشر نقاط في آخر عشر جولات، بالتعادل في خمس مباريات.

    حتى في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري بالنخبة الآسيوية، كان الهلال مهددًا بالخسارة أمام الوحدة الإماراتي، قبل أن ينتصر في الأخير 2-1.

    بخلاف تلك النتائج ومع المستوى المتراجع بشكل ملحوظ للفريق، تزداد مطالب إقالة سيموني إنزاجي يومًا تلو الآخر.

    وأي نتيجة مفاجئة كانت ستحدث أمام السد في الغد، كان من شأنها أن تدق مسمارًا جديدًا في نعشه داخل القلعة الزرقاء.

  • Al Riyadh v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    فائز – الأهلي

    كتيبة المدرب الألماني ماتياس يايسله هي الأخرى أحد أكبر المستفيدين بعد تأجيل مواجهتها أمام الدحيل القطري في ذهاب دور الـ16 من النخبة الآسيوية 2025-2026.

    يرجع هذا لكون الراقي كان سيخوض ديربي جدة أمام الاتحاد، في الجولة الـ25 من دوري روشن السعودي بعد 27 ساعة فقط من مواجهة الدحيل.

    المباراة الآسيوية كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء، أما الديربي المحلي فموعده السادس من مارس الجاري.

    الأهلي بشكل عام في حاجة لتأجيل أي مباراة في طريقه، وسيكون من مصلحته تأجيل إياب دور الـ16 أمام الدحيل أيضًا، المحدد لها التاسع من مارس الجاري، كونه سيواجه القادسية في 13 مارس ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن، ثم يلتقي بالهلال في 18 من الشهر ذاته، حيث نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ويسابق الأهلي الظروف في محاولة لخطف صدارة جدول ترتيب دوري روشن من النصر، إذ يتأخر عنه بنقطتين (61 مقابل 59).

  • Fabinho IttihadGetty

    فائز – الاتحاد

    كتيبة المدرب سيرجيو كونسيساو آخر الفائزين في قائمتنا، بعد تأجيل مواجهتها القارية أمام الوحدة الإماراتي، التي كان مقررًا لها غدًا الثلاثاء.

    بعد هذا التأجيل، فإن الاتحاد يخوض سبعة أيام – قياسًا على آخر مباراة خاضها – للاستعداد لديربي جدة أمام الأهلي، المقرر لها السادس من مارس الجاري، ضمن الجولة الـ25 من دوري روشن.

    هذا الديربي لن يقبل به جمهور النمور بأي نتيجة سوى الانتصار، بعد تلقى الهزيمة في لقاء الدور الأول أمام الأهلي بهدف نظيف.

  • Darwin Nunez Al-Hilal 2025-26Getty

    خاسر – داروين نونيز

    هنا تأثير التأجيل وصل إلى أمريكا الجنوبية، حيث منتخب أوروجواي الذي يعدد خسائره بعد تحويل الهلال للمهاجم الأوروجواياني داروين نونيز للقائمة الآسيوية فقط واستبعاده محليًا، قبل ثلاثة أشهر فقط من كأس العالم 2026.

    الآن نونيز مصيره أصبح إلى مجهول، وسط حالة عدم اليقين ما إذا كانت حتى مباراة الإياب بدور الـ16 من النخبة الآسيوية ستُلعب الأسبوع المقبل أم ستؤجل هي الأخرى.

  • Al Qadsiah v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    خاسر – القادسية

    من ينتظر تعثر أي من ثلاثي المقدمة؛ النصر، الأهلي والهلال، من أجل أن ينقض على مركزه في جدول ترتيب دوري روشن السعودي.

    القادسية يحل بالمركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 54 نقطة، متأخرًا بأربع نقاط عن الهلال، خمس نقاط عن الأهلي، وسبع نقاط عن "المتصدر" النصر.

    لكن مع حصول هذا الثلاثي على راحة أسبوع تقريبًا بين آخر مباراة لعبها والعودة لدوري روشن، غالبًا هي فرصة جيدة للثلاثي للملمة الأوراق واستعادة بعض المصابين، لمواصلة المشوار.

0