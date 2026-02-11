Goal.com
زهيرة عادل

من تغريدة نجمه السابق المحذوفة عن سقوط الزعيم إلى كذبة "بديل السكيت هلالي" ..النصر "ضحية" الأوهام والشائعات!

تحت شعار "نثور أولًا ثم نتحرى الدقة فيما بعد"!

كالماء الراكد الذي يتأثر بمجرد حجر صغير يُلقى به .. هذا هو الوسط الرياضي النصراوي الذي يثور فجأة لمجرد نبأ هنا أو هناك، دون حتى تحري الدقة به؛ فالمبدأ الدائم للجمهور هو "نثور الآن ونتحرى فيما بعد"!

العالمي داخل المستطيل الأخضر بقيادة مدربه البرتغالي جورج جيسوس يصارع الأمواج الخارجية، وبدأ سلسلة انتصارات جديدة في آخر سبع مباريات بدوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا 2، آخرها الفوز الليلة أمام أركاداج التركمستاني بهدف نظيف في دور الـ16 بالبطولة القارية.

أما خارج الملعب، فالوضع مرتبك للغاية، الجميع "يتمصدر" على جماهيره، ويعيشهم الوهم، ثم تكون الاستفاقة على واقع كئيب ينعكس فيما بعد على نتائجه داخل المستطيل الأخضر..

  • تغريدة نجم النصر السابق المحذوفة .. العيش على الأوهام

    "كل شيء في النصر يتمحور حول الهلال" .. مقولة مهما رفضها النصراويون نتأكد يومًا تلو الآخر أنها حقيقة وواقع يعيشه النادي.

    حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع، لكن مثال بسيط يكشف لك صدق هذه المقولة، هو ما كتبه نجم العالمي الأسبق هاشم سرور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، حيث تنبأ بموقف الهلال في الموسم المقبل!

    سرور كتب: "المعاناة لمنافسينا (يقصد الهلال) الحقيقية الفترة الصيفية، لأن النصر سيتعاقد مع أفضل اللاعبين وهو سيستمر معه فريق من المهاجمين والأظهرة، وسيكون ترتيبه من بين الثالث والرابع والله أعلم".

    Hashem XGOAL AR

    تنبؤ لا يعبر عن واقع النصر، وهو من يعاني من أزمة سيولة مالية، عطلت تحركاته في شتاء 2026، ولا هو مأخوذ مما يعيشه الزعيم حاليًا، حيث التحكم في سوق الانتقالات بفضل ثروة الأمير الوليد بن طلال، الذي يتجهز لشراء القلعة الزرقاء بالكامل، ومن ثم ضخ أموال أكثر بكثير مما يحدث حاليًا.

    لكن هاشم سرور قرر "تنويم" جماهير النصر بـ"وهم" ما سيحدث الموسم المقبل! .. يحسب له أنه أدرك عدم منطقية حديثه وقيامه بحذف تغريدته بعد نشرها بساعة تقريبًا.

  • بديل السكيت .. هلالي مرفوض!

    بالانتقال للحديث عن الصراع الأكبر على مدار الأسابيع الماضية .. محمد السكيت؛ الأمين العام لمجلس إدارة شركة نادي النصر والمدير التنفيذي للحوكمة والالتزام والمخاطر.

    الرجل الذي أقام الجمهور الدنيا عليه، بداعي أنه هلالي، قد استقال بالفعل بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

    والآن بدأ الصراع الجديد بشأن "من سيكون بديله؟!"..

    الاسم الأبرز المطروح حاليًا بحسب عدد من الإعلاميين النصراويين وعلى رأسهم عبدالعزيز المريسل هو خالد العتيبي، ليتولى مهمة الأمين العام في النصر بدلًا من السكيت.

    لكن ما إن تردد هذا الاسم إلا وأطلق الجمهور النصراوي وسمًا عبر منصة "إكس" تحت عنوان "خالد العتيبي مرفوض"، ودعم موقفهم مزاعم سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق في النصر، بشأن انتماء المرشح الجديد لنادي الهلال!

  • كذبة "بديل السكيت الهلالي"!

    مزاعم رجل بحجم سعد السبيعي عن هلالية خالد العتيبي، كانت فرصة ذهبية لمن يريد أن يروج لتوغل "اللوبي الأزرق" في النصر وتحكمه به، لكن ولأن كما قلنا "الثورة أولًا ثم تحري الدقة فيما بعد"، ثبت بعد ذلك "كذب" هلالية خليفة السكيت المحتمل!

    الإعلامي النصراوي عبدالعزيز المريسل تصدى لمروجي تلك الشائعة، مؤكدة أن خالد العتيبي من عائلة نصراوية، مؤكدًا دوره المهم في كسب النادي لعدة قضايا من قبل.

    وأوضح المريسل عبر حسابه على منصة "إكس": "مين قال إن خالد العتيبي هلال؟، خالد نصراوي ومن عائلة نصراوية واللي طلبه بالاسم حتى نهاية الموسم سيميدو وأصر عليه. الرجل يتحدث الإنجليزية والإسبانية وغير كذا كان مع المحامي فهد بارباع في كسب قضايا كثيرة للنصر أهمها نقاط العروبة والوحدة وقضايا أخرى منظورة. ادعموا رجال النصر ولا تنفروهم".

    ليس هذا فحسب .. سعد السبيعي نفسه خرج معتذرًا بعد ترويجه لمزاعم هلالية العتيبي، موضحًا أن تشابه الأسماء أحدث خلطًا عنده.

    Saad XGOAL AR

  • صداع آخر .. تركي أبو العلا "هلالي"!

    الاسم الآخر المتردد في الوسط النصراوي حاليًا هو تركي أبو العلا، بصفته مرشحًا لأحد المناصب المهمة في النادي، دون الكشف عن هذا المنصب بالتحديد.

    هذا الاسم ليس بجديد على مسامع النصراويين، حيث تردد في يوليو 2025، وقتما كان مرشحًا لتولي منصب الرئيس التنفيذي للعمليات خلفًا لبندر المؤمن.

    حينها اعترض عليه عضو الشرف النصراوي السابق عبدالحكيم بن مساعد، فرغم أنه بدأ حديثه بأنه "لا يعرفه" إلا أنه أكد بعدها أنه يشجع الهلال، مبديًا اعتراضه عليه..

    عبدالحكيم بن مساعد كتب آنذاك: "مع كل الاحترام له وما أعرفه .. لكن ليش يختارون أحد يشجع الهلال؟ الهلاليين إخواننا وأصدقائنا وزملائنا لكن يا إخوان والله ما يصلح في الكورة وخاصة هذا الوقت".

    ادعاء ابن مساعد على ماذا استند؟ .. على حضور تركي أبو العلا مواجهة الهلال وريال مدريد في كأس العالم للأندية أمريكا 2025!

    الحقيقة أننا ليس لدينا معلومة أكيدة حول انتماء أبو العلا، لكن الصحفي النصراوي عبدالعزيز العصيمي، نفى آنذاك تشجيع الرجل للزعيم.

  • الخلاصة من فلاح القحطاني

    وسط هذا الصراع النصراوي، و"الهوس" بشأن انتماء أي مرشح لناديهم للغريم التقليدي "الهلال"، ظهر "صوت العقل"، بعيدًا عن محاولة "تنفير" كل مرشح من منصبه قبل أن يتولاه، حتى أصبح العالمي يُدار بأفكار مشتتة ورجال مهزوزة دون دعم حقيقي..

    "صوت العقل" صدر من الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، معربًا عن استيائه من الصراع الحالي، مطالبًا الجماهير بالهدوء، كون هناك مسؤولين عن التعيينات من صندوق وإدارة تنفيذية وشركة نادي ومؤسسة سيتحملون المسؤولية في النهاية حال أي فشل وكما رحل السكيت سيرحل غيره، ملخصًا الوضع في قول: "مشكلة النصر أن كلًا يبي يديره بطريقته وهذا خطأ!".

0