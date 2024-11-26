"مدرب السد يرحم الهلال من الهزيمة وجورج جيسوس يقتدي بالطريقة الاتحادية" .. جرس الإنذار يدق في البيت الأزرق

الهلال يواصل التراجع تحت قيادة جورج جيسوس..

"جرس الإنذار يدق في الهلال!"؛ فهذا الفريق السعودي والآسيوي العملاق، الذي لم يستطع أي نادٍ إيقافه لفترة طويلة للغاية، أصبح يُعاني بشدة مؤخرًا.

سلسلة "اللاهزيمة" للهلال، في مختلف البطولات المحلية، والتي استمرت لـ57 مباراة متتالية؛ انتهت بالسقوط (2-3) ضد نادي الخليج، مساء يوم السبت الماضي، في الجولة 11 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال، تعهد بالعودة القوية من بوابة العملاق القطري السد، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي.

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لكن.. ما حدث هو أن الزعيم الهلالي عانى كثيرًا، حتى خرج بتعادل إيجابي (1-1) أمام مستضيفه السد، في المباراة التي أقيمت في العاصمة القطرية "الدوحة".

وافتتح الهلال النتيجة في الدقيقة العاشرة، بواسطة مدافعه الدولي السعودي علي البليهي؛ قبل أن يسجل البرازيلي باولو أوتافيو، هدف التعادل لمصلحة السد، في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة.. فقد الهلال "صدارة" منطقة الغرب من مرحلة الدوري بالبطولة القارية الكبيرة، لمصلحة الأهلي السعودي - صاحب الـ15 نقطة -؛ حيث تراجع الزعيم إلى "المركز الثاني" برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف فقط على عملاق الرياض النصر "الثالث".

ومن ناحيته.. يحتل الفريق الأول لكرة لقدم بنادي السد "المركز الخامس"، في جدول ترتيب منطقة الغرب من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية 2024-2025، برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات؛ وبفارق نقطة وحيدة عن الوصل الإماراتي "الرابع".

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد تعادل الهلال مع مستضيفه نادي السد، في القمة الآسيوية الكبرى، مساء اليوم الثلاثاء..