عودة سالم لا تكفي: الرياض يؤكد "الهلال ليس بمن حضر" .. أخطاء إنزاجي أكبر من حسنات كارينيو!

في ليلة شتوية باردة، توقفت سلسلة انتصارات الهلال، فنجح الرياض في تحقيق ما عجز عنه الاتحاد والنصر والشباب، وانتزع نقطة من الزعيم، بالتعادل (1-1)، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن حساب الجولة الثامنة عشر في مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

الهلال تقدم بهدف عن طريق ماركوس ليوناردو، في الدقيقة 26، ثم تعادل إبراهيم بايش، للرياض باستغلال ركلة ركنية، ليضع الكرة في شباك محمد الربيعي، بالدقيقة 58.

وواصل الرياض بعشرة لاعبين في اللحظات الأخيرة، بعد "طرد" مرزوق تمبكتي للإنذار الثاني، فيما تعرض أصحاب الأرض لإصابتين في صفوفه، وهما عمار الهرفي وأحمد السياحي.

ورغم التعادل، إلا أن الهلال حافظ على صدارته لترتيب دوري روشن، برصيد 45 نقطة، بفارق "5" نقاط عن الأهلي الوصيف، بينما يأتي الرياض في المركز السادس عشر، بـ11 نقطة.