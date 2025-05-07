الهلال ضد الرائد | لا تفرحوا كثيرًا .. كل ما في الأمر أنها "حلو البدايات" مع الشلهوب، واستعدوا لصداع جديد!

أبرز لمحات فوز الهلال بخماسية مقابل ثلاثة أهداف أمام الرائد..

لسوء حظ الرائد أنه وقف أمام الهلال بعد أيام قليلة من طعنة دوري أبطال آسيا للنخبة له، في وقت يبحث به عن مخرج للهروب من الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى..

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الزعيم نفض غبار الوداع الآسيوي بالهزيمة أمام الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد في نصف النهائي، بضرب شباك الرائد بخماسية، وإن كانت مرماه قد استقبلت ثلاثة أهداف، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي.

خماسية الأزرق سجلها أليكساندر ميتروفيتش، سالم الدوسري "ثلاثية – هاتريك"، ومالكوم في الدقائق 32، 41، 59، 66 و78، فيما شهدت الدقائق 3+45 و68 و9+90 ثلاثية فريق البريدة عن طريق كريم البركاوي. GOAL

هذا الفوز حافظ على آمال الأزرق في مواصلة المنافسة على لقب دوري روشن، إذ رفع رصيده للنقطة 65 متأخرًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الاتحاد "المتصدر"، مع الوضع في الاعتبار أن العميد لم يخض مباراة الجولة الـ30 بعد.

أما الرائد فمعاناته مستمرة في المركز الأخير، إذ تجمد رصيده عند 21 نقطة، ليقترب خطوة جديدة نحو دوري يلو.

دعونا في السطور التالية نتعمق أكثر في مواجهة الهلال والرائد..