رد بن هاربورج، مالك ورئيس نادي الخلود السعودي، على تصريحات عبد الإله المالكي نجم وسط الهلال بشأن شروط رحيله عن فريقه والتضحيات المالية الممكن تقديمها في سبيل الحصول على فرص للعب. فما الذي قاله؟
وضعه في موقف محرج .. رئيس الخلود يرد على عبد الإله المالكي: الأزمة ليست في المال!
أخيرًا .. المالكي يعود للعب مع الهلال
صاحب الـ31 عامًا شارك لأول مرة في الموسم الجاري من دوري روشن أمس السبت، أمام الفتح، ضمن الجولة التاسعة، على استاد المملكة أرينا.
مشاركة المالكي أتت كبديل في الثماني دقائق الأخيرة من المباراة، بدلًا من المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، في محاولة لتأمين النتيجة التي كانت تشير للتعادل (1-1) وقتها، في ظل طرد لاعب الوسط ناصر الدوسري، وتحقق المراد بالفعل، بل وخرج الهلال منتصرًا بثنائية مقابل هدف وحيد، بفضل ضربة جزاء احتسبت في الوقت القاتل، وأحرز منها النجم البرتغالي روبن نيفيش هدف الفوز.
ورغم قلة دقائق مشاركته إلا أن المالكي نال الإشادات عقب مواجهة الفتح، لكن ما يعكر تلك الإشادات هو دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال في يناير المقبل، ما يعني إمكانية التوقيع لأي نادٍ آخر دون الرجوع لمسؤولي الزعيم، على أن ينضم له في صيف 2026 مجانًا.
حديث عبدالإله المالكي عن تصريحات مالك الخلود
وسط جدل مستقبله، سُئل عبدالإله المالكي عن موقفه من الرحيل عن الهلال في يناير المقبل، خاصةً مع طرح الأمريكي بن هاربورج؛ رئيس نادي الخلود، ملف رواتب اللاعبين المحليين في دوري روشن مؤخرًا، موضحًا أنها تؤثر على انتقالاتهم لفرق تمنحهم فرص مشاركة أكبر مقارنة بالرباعي الكبير (الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي)
في هذا الشأن، تحدث المالكي صراحةً لوسائل الإعلام عقب مواجهة الفتح، قائلًا: "أي لاعب لديه الطموح، يريد المشاركة لدقائق أكثر، لكن رئيس الخلود يقول إن رواتب المحليين عالية!، إذا كان يريد لاعبًا يفيد فريقه، فعليه منحه حقه. من المستحيل أن أضيع ثلاثة أرباع راتبي مع نادي، كي أذهب للمشاركة مع فريق آخر".
وأضاف: "مؤكد أن اللاعب سيضحي إن كان يريد المشاركة، لن يأتي لاعب ويقول (أريد نفس ما أتقاضاه حاليًا أو أكثر)، لكن التضحية تكون بالمعقول، لكن أن يأتي ويعرض عليّ نصف ما أتقاضاه سنويًا، ويريد مني الموافقة!، آسف".
رد مالك الخلود على نجم الهلال
بن هاربورج لم يتأخر في الرد على تصريحات نجم وسط الهلال، حيث أوضح أن المال لم يكن العائق في فشل النادي بضمه أو غيره من النجوم السعوديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
وأوضح رجل الأعمال الأمريكي أن رفض الأندية التخلي عن اللاعبين المرشحين للعب في المنتخب السعودي، سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي، هو ما أفشل جهود الخلود في التعاقد مع مجموعة منهم.
وأضاف عبر منصة إكس معلقًا على حديث المالكي "للتوضيح.. في نافذة الانتقالات الماضية لم تكن المشكلة مرتبطة بالمال إطلاقًا، و ما واجهناه هو أن الأندية رفضت السماح لنا بضم لاعبين يمتلكون جودة تمثيل المنتخب السعودي، سواء بالإعارة أو الانتقال، رغم أنهم كانوا يجلسون على الدكة. وبالتأكيد، نحن لا ندفع رواتب مبالغًا فيها، لكن هذا لم يكن العائق الحقيقي".
حقيقة مفاوضات الخلود لضم المالكي
هاربورج، النشيط جدًا على منصات التواصل الاجتماعي، لم يتوقف هنا، بل أضاف تغريدة أخرى في إطار رده وتوضيحه للمتابعين وضعت المالكي في موقف محرج أمام الجمهور.
مالك الخلود أكد بصورة واضحة تمامًا أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات لضم المالكي من الهلال، إذ كتب عبر إكس "للتوضيح .. الخلود لم يُحاول ضم هذا اللاعب مطلقًا".
كشف هاربورج عدم دخول ناديه في أي مفاوضات لضم المالكي تسبب في إحراج اللاعب، حيث اتهمه البعض بالحديث عن رفضه التضحية بجزء من راتبه وتحديد شروط رحيله دون حتى أن يتلقى عرضًا من الخلود!
مسيرة عبدالإله المالكي في الملاعب
لاعب الوسط الدولي بدأ مسيرته الكروية في عالم الساحرة المستديرة من الفئات السنية لنادي الوحيدة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لفرسان مكة في يوليو 2015.
ومع الوحدة، شارك المالكي في 63 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع أربعة آخرين.
لكن في صيف عام 2019، رحل المالكي من الوحدة إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، استمرت لمدة عامين ونصف.
وخاض لاعب الوسط السعودي 72 مباراة مع النمور في مختلف البطولات، محرزًا ثلاثة أهداف وصانعًا لخمسة آخرين.
لكن في شتاء عام 2022، ومع دخوله الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، وقع عبدالإله المالكي لصالح الهلال، على أن ينضم له مجانًا في صيف العام ذاته، لكن في الأخير اشترى الزعيم المدة المتبقية في عقده مع النادي الجداوي مقابل 1.65 مليون يورو.
فيما شهدت فترة المالكي مع الهلال – المستمرة حاليًا – مشاركة الأقل طوال مسيرته بواقع 15 مباراة فقط وتسجيل هدف وحيد.
بل وخلال تلك الفترة، خرج المالكي معارًا من الزعيم إلى الاتفاق لمدة موسم وحيد (2024-2025)، خاض خلاله 23 لقاء.
وبخلاف تهميش دوره مع الهلال سواء لأسباب فنية أو لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين، فقد عرف خلال تلك الفترة طريق البطولات، متوجًا بالدوري السعودي 2023-24، وكأس خادم الحرمين الشريفين موسمي 2022-23 و2023-24.
وبتخصيص الحديث عن الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي لم يخض المالكي سوى أربع مباريات فقط في مختلف البطولات، بواقع 111 دقيقة، لم يكن أساسيًا في أي منها، ولم يُكمل 90 دقيقة كاملة سوى أمام العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
وماذا بعد بالنسبة للهلال؟
بالفوز أمام الفتح في آخر جولات دوري روشن السعودي، ارتفع رصيد كتيبة سيموني إنزاجي للنقطة الـ23 في وصافة جدول الترتيب، متأخرة بأربع نقاط عن النصر في الصدارة.
ومن المقرر أن يلتقي الهلال في المباراة المقبلة بالشرطة العراقي على استاد المملكة أرينا في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، والمحدد لها الـ25 من نوفمبر الجاري.
ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري الغرب بالبطولة القارية بـ12 نقطة (العلامة الكاملة) من أربع مباريات، متفوقًا بفارق نقطتين عن الأهلي السعودي "الوصيف"، ما يعني اقتراب تأهله للدور المقبل.