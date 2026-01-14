يعيش نادي الهلال السعودي حالة من النشاط الكبير في سوق الانتقالات الشتوي، حيث أعلن رسميًا عن تعاقده مع بابلو ماري وسلطان مندش، وقد بات قريبًا من حسم صفقة الخليج الثنائية، فيما يُنتظر خلال الساعات القادمة أخبارًا حول الراحلين عن الفريق.
رفض طلب الحمدان ورحب بعرض الشباب .. الهلال يُلبي رغبة المالكي ويحسم صفقة الخليج الثنائية
الهلال يُلبي رغبة المالكي
استجاب الهلال لرغبة عبد الإله المالكي فسخ العقد بالتراضي والسماح له بخوض تجربة جديدة تمنحه المزيد من الوقت على أرض الملعب، وذلك بعد خروجه من حسابات المدرب سيموني إنزاجي هذا الموسم.
صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن الهلال والمالكي اتفقا بالفعل على فسخ العقد الرابط بينهما بالتراضي، مشيرة إلى أن اللاعب السعودي بات قريبًا من الانضمام إلى نادي الدرعية الناشط في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث سيُوقع على عقد يمتد لموسم ونصف مع خيار التمديد لموسم إضافي حال موافقة الطرفين.
المالكي كان قد انضم إلى الهلال في يناير 2022 عقب دخوله الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، حيث وقع معه النادي مجانًا في البداية ومن ثم اشترى المدة المتبقية في عقده مع العميد.
ومنذ انتقاله إلى الهلال، عانى اللاعب من تراجع مشاركاته بسبب الإصابات، حيث لم يظهر سوى في 17 مباراة فقط، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، لتُعد هذه الفترة الأقل من حيث عدد المشاركات طوال مسيرته الاحترافية.
وخلال تلك المرحلة، خرج المالكي معارًا إلى نادي الاتفاق لموسم واحد (2024-2025)، شارك خلاله في 23 مباراة، ساعيًا لاستعادة حساسية المباريات والاستمرارية.
ورغم محدودية مشاركاته مع الهلال، سواء لأسباب فنية أو نتيجة تعرضه لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي، إلا أن اللاعب عايش فترة حافلة بالإنجازات، حيث تُوّج بلقب الدوري السعودي موسم 2023-2024، إضافة إلى الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين في موسمي 2022-2023 و2023-2024.
أما في الموسم الحالي، فقد اقتصرت مشاركات المالكي على 6 مباريات فقط في مختلف المسابقات، بإجمالي 263 دقيقة.
رفض طلب الحمدان
من جانب آخر، أفادت الرياضية أن الهلال رفض طلب مهاجمه عبد الله الحمدان الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.
المهاجم السعودي، وحسب العديد من المصادر الصحفية، وقع عقدًا مع النصر مستغلًا دخوله الفترة الحرة في عقده مع الهلال، ولكن المشكلة أن عقده مع الزعيم سينتهي في السادس من فبراير القادم أي بعد غلق فترة الانتقالات الشتوية بـ3 أيام فقط!
النصر لن يكون قادرًا على قيد اللاعب ضمن صفوفه هذا الموسم سوى بموافقة الهلال على فسخ العقد قبل غلق سوق الانتقالات الشتوي، ولذا دخل اللاعب ووكيله، والده عبد اللطيف الغنام، في مفاوضات مع النادي الأزرق لفسخ العقد قبل موعد انتهائه بعدة أيام، إلا أن طلبهما قوبل بالرفض!
وأوضحت الرياضية أن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة في هذا الملف، حيث يُنتظر أن يستقر الهلال على رأيه النهائي، سواء بالسماح للحمدان بالرحيل والانضمام للنصر هذا الموسم أو رفض ذلك وتأجيل تلك الخطوة للموسم القادم.
كل هذا يحدث في ظل الخبر الصادم الذي أعلنه الإعلامي خالد الشنيف مساء أمس حول رفض اللجنة التنفيذية للنصر قدوم الحمدان والعقد الموقع معه من جانب الرئيس التنفيذي السابق سيميدو!
ترحيب بعرض الشباب
استكمالًا لما يدور في أروقة الهلال بشأن الميركاتو الشتوي، أوضح الصحفي أحمد العجلان أن الهلال رحب بطلب نادي الشباب التعاقد مع جناحه كايو سيزار خلال يناير الجاري.
العجلان أفاد عبر حسابه على منصة إكس أن الشباب استفسر من الهلال حول إمكانية ضم اللاعب البرازيلي، مشيرًا إلى أن الرد كان إيجابيًا بعدم الممانعة في إتمام الصفقة خاصة أن اللاعب ليس من العناصر المهمة في تشكيل المدرب سيموني إنزاجي.
صاحب الـ21 عامًا لعب 16 مباراة هذا الموسم مع الهلال في مختلف البطولات، 6 منها فقط أساسيًا، ولم يُتم منها سوى مباراتين، ولم يتخط حاجز الـ660 دقيقة إجماليًا.
قُرب حسم صفقة الخليج الثنائية
بعيدًا عن الراحلين وفيما يخص القادمين، أكد أحمد العجلان أن الهلال والخليج وصلا إلى مرحلة تبادل الأوراق فيما يخص انتقال ثنائي الثاني، مراد هوساوي وريان الدوسري، إلى الأول خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري.
الصحفي السعودي أوضح أن توقيع العقد هي الخطوة المتبقية لإتمام الصفقة رسميًا بعد التوصل لاتفاق كامل حول التفاصيل المالية الخاصة بها، مشيرًا إلى أن الإعلان الرسمي سيكون خلال الـ48 ساعة القادمة.
الهلال خاض صراعًا شرسًا مع الاتحاد للتعاقد مع هوساي الذي حظي بموسم ممتاز في دوري روشن السعودي مما جعله جزءًا من قائمة المنتخب السعودي التي شاركت في كأس العرب مؤخرًا.