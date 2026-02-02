Goal.com
الهلال أعلن الصفقة والاتحاد يشعر بالانتصار: كواليس اللحظات الأخيرة لكريم بنزيما.. "من عرض العميد الجديد إلى رد اللاعب"

كريم بنزيما اسم أثار الكثير من الجدل في الساعات الماضية..

أُسدِل الستار بشكلٍ رسمي على مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما؛ بعد مفاوضات عملاق الرياض نادي الهلال، للتعاقد معه من الاتحاد.

بنزيما الذي انضم إلى الاتحاد صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ كان يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2026.

لكن.. المهاجم الفرنسي رفض إكمال عقده مع الاتحاد؛ حيث أصر على الرحيل في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"، وسط اهتمام الزعيم الهلالي.

    وفي هذا السياق.. أعلن عملاق الرياض الهلال في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، التعاقد مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد؛ بتمويل من عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال، الذي بات قريبًا من الاستحواذ على النادي بالكامل.

    الهلال نشر صورة بنزيما عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ معلقًا عليها: "كريم في معقل الزعيم".

    ثم قام الزعيم بتصميم صورة أخرى للمهاجم الفرنسي؛ مع بطولات الفريق الأزرق، وتعليق: "أنا هُنا لأصبح جزءًا من هذا المجد".

    ووسط إعلان نادي الهلال عن الصفقة.. كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، كواليس اليوم الأخير للمهاجم الفرنسي كريم بنزيما، داخل عملاق جدة الاتحاد.

    الفراج أوضح عبر برنامجه "أكشن مع وليد"، أن الاتحاد قدّم عرضًا جديدًا إلى بنزيما، ظهر يوم الإثنين؛ لتمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    وأشار الفراج إلى أن هذا العرض الجديد كان مفاجئًا؛ حيث جاء بعد العرض الضعيف جدًا الذي تم تقديمه للاعب، وأدى إلى غضبه وامتناعه عن المشاركة مع الفريق الأول.

    وأضاف: "العرض الجديد تم تقديمه إلى شقيق بنزيما؛ ليأتي الرد من المهاجم الفرنسي، بعدها بساعة واحدة فقط".

    وشدد وليد الفراج على أن كريم بنزيما رفض العرض، وتمسك بالرحيل عن العميد الاتحادي؛ حيث قال لمسؤولي النادي: "لا أحد يفرض عليّ شيئًا".

    لم ينتهِ حديث الإعلامي الرياضي وليد الفراج عند ما سبق؛ حيث وجّه اتهامات إلى إدارة نادي الاتحاد، في أزمة انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما إلى عملاق الرياض الهلال.

    وكشف الفراج عن أن الاتحاد، كان لديه أموالًا لتجديد عقد بنزيما بالفعل؛ لكن الأمر هو أن الإدارة، لم تكن تريده.

    وتأكيدًا لحديث وليد الفراج؛ ذكر الإعلامي الرياضي خالد الزهراني معلومة مثيرة للجدل، من داخل نادي الاتحاد؛ وذلك على حد قوله.

    الزهراني أعلن أن الإدارة الرياضية للاتحاد، تشعر بالانتصار؛ وذلك بعد خروج المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من الفريق الأول لكرة القدم.

    وشدد الإعلامي الرياضي على أن هُناك تفاؤل كبير، بشأن مستقبل العميد الاتحادي، بعد التخلص من بنزيما؛ قائلًا في الختام: "الجميع كان يسعى لإتمام عملية خروجه".

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته مؤخرًا، قبل الانتقال إلى الهلال رسميًا. 

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الرحيل في يناير 2026.

