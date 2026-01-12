ويملك سلطان مندش، صاحب الـ31 عامًا، مسيرة طويلة في الملاعب، حيث تنقل بين الاتحاد ونجران والفيصلي والأهلي والفيحاء، فيما استقر به المقام، في التعاون، خلال صيف 2024، قبل الانتقال إلى الهلال.

مندش كان ضمن أسلحة شاموسكا مع التعاون، الذي دفع به في أكثر من مركز، خلال الموسم الرياضي الجاري "2025-2026"، بين الجناحين الأيمن والأيسر، أو قلب الهجوم، أو لاعب الوسط الأيسر.

وشارك جناح التعاون في 14 مباراة رسمية، هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن السعودي، كما وقّع على هدفين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويملك مندش في جعبته بطولتين؛ حيث فاز بكأس ولي العهد مع الاتحاد، خلال موسم 2016-2017، كما توج بكأس خادم الحرمين الشريفين، الأول في تاريخ الفيحاء، بموسم 2021-2022.

وترك مندش بصمة تهديفية في "4" بطولات مختلفة، بين 19 هدفًا في دوري المحترفين السعودي، وهدفين في دوري أبطال آسيا، و3 أهداف في كأس الملك، و4 أهداف في دوري أبطال آسيا "2"، البطولة القارية الثانية، فيما قرر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول، استدعائه دوليًا، حيث شارك في المباراة التجريبية أمام كوت ديفوار، في نوفمبر الماضي.