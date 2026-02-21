لعنة ستيف كوري: إنزاجي غير متوازن وآفة الاتحاد "إنذار" لكونسيساو .. هنيئًا يا النصر ولا عزاء للهلال!

من قلب المملكة أرينا، خسر الهلال نقطتين والصدارة، بتعادله مع حامل اللقب، الاتحاد، بنتيجة (1-1)، في كلاسيكو الجولة الثالثة والعشرين من دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتقدم مالكوم أوليفيرا مبكرًا بهدف الهلال في الدقيقة الخامسة، بينما اقتنص حسام عوار هدف التعادل للاتحاد، في الدقيقة 53.

تعادل بطعم الخسارة، أمام عشرة لاعبين من الاتحاد، بعد الطرد المبكر الذي ناله المدافع حسن كادش في الدقيقة التاسعة.

تعادل كان المستفيد الأكبر منه هو النصر، الذي استعاد صدارة دوري روشن، بوصوله للنقطة 55، فيما جاء الهلال في الوصافة بـ54 نقطة، بينما جاء الاتحاد سادسًا بـ38 نقطة.