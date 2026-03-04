فيديو | "طلبوا هذا المبلغ وانتهى كل شيء" .. وليد الفراج يكشف القصة الكاملة لمفاوضات الهلال لضم عبد الرحمن العبود!

كشف الإعلامي السعودي وليد الفراج، عن كواليس جديدة بخصوص تفاوض الهلال مع عبد الرحمن العبود لاعب الاتحاد، وقضية اختراق لوائح الفترة المحمية بسوق الانتقالات.

العديد من التقارير الصحفية انتشرت مؤخرًا حول تفاوض الهلال مع ثنائي الاتحاد، عبد الرحمن العبود ومهند الشنقيطي، تمهيدًا لضمهما خلال سوق الانتقالات في الصيف المقبل.

صحيفة "عكاظ" قالت إن الاتحاد تقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، ضد لاعب دولي سابق يعمل إداريًا في الهلال، للتفاوض مع العبود والشنقيطي بطريقة غير نظامية، رغم عدم دخولهما في الفترة الحرة.