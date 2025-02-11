"أتمنى عدم توجيه اللقب من الاتحاد إلى الهلال!" .. ناقد إماراتي يثير الجدل عن صراع دوري روشن

صراع شرس بين الهلال والاتحاد على لقب الدوري في 2024-25..

دوري روشن للمحترفين أصبح محط أنظار واهتمام العالم أجمع، وليس السعوديين فقط؛ نظرًا لما يملكه من أسماء كروية كبرى.

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وبدأت هذه الطفرة الهائلة في دوري روشن السعودي؛ بالتعاقد مع الأسطورة كريستيانو رونالدو، الذي انضم إلى نادي النصر في يناير من عام 2023، وبعقد لمدة موسمين ونصف حتى 30 يونيو 2025.

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وأعقب التعاقد مع رونالدو، قدوم العديد من النجوم العالميين إلى الملاعب السعودية؛ على رأسهم: "رياض محرز (الأهلي)، كريم بنزيما (الاتحاد) وساديو ماني (النصر)"، إلى جانب نيمار جونيور الذي ارتدى قميص الهلال لمدة موسم ونصف، قبل الرحيل إلى نادي سانتوس، وغيرهم الكثير.