بين إصابة نجم الزعيم وعدم المساواة .. عقوبات كلاسيكو الاتحاد والهلال تُثير الجدل!

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قرارًا رسميًا يقضي بتغريم نادي الاتحاد مبلغ 100 ألف ريال سعودي، بعد أن قامت جماهيره بإلقاء ما يقارب 20 قارورة مياه تجاه أرضية الملعب، خلال المواجهة التي جمعت الفريق بنادي الهلال يوم 24 أكتوبر الماضي ضمن منافسات دوري روشن السعودي، والتي انتهت بخسارة الاتحاد بهدفين دون مقابل على أرضه.

وأشارت اللجنة إلى أن العبوات لم تصب أحد، ولذلك تم توقيع هذه العقوبة على جمهور الاتحاد.

ولم تتوقف العقوبات عند هذا الحد، إذ قررت اللجنة أيضًا فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال على لاعب الفريق أحمد الجليدان، بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخل عنيف ضد أحد لاعبي النصر، في لقاء أقيم يوم 28 أكتوبر ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.